До конца мая в общественном транспорте Таллинна сохранится право бесплатного проезда для всех

До конца мая таллиннским общественным транспортом смогут бесплатно пользоваться все желающие вне зависимости от их места жительства. В дальнейшем проверка билетов будет восстановлена. Пассажиры должны будут регистрировать проездную карточку.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, в самом начале действия режима чрезвычайной ситуации Таллинн принял решение приостановить продажу и проверку билетов, что позволило избегать контактов между людьми.
«С 1 июня будет восстановлен прежний порядок, согласно которому в общественном транспорте нужно будет регистрировать право на проезд. Контролеры вновь приступят к проверке билетов. Начиная с июня всем, у кого отсутствует право на бесплатный проезд, нужно будет приобретать билет», - сказал Новиков.
Помимо этого, 1 июня стартует сезон навигации парома на остров Аэгна. По словам вице-мэра, уже ведется подготовка к начинающемуся сезону навигации – для того, чтобы паромное сообщение было безопасным как для пассажиров, так и команды. На нынешний навигационный сезон запланирована 221 поездка.