До конца мая в общественном транспорте Таллинна сохранится право бесплатного проезда для всех

По словам вице-мэра Андрея Новикова, в самом начале действия режима чрезвычайной ситуации Таллинн принял решение приостановить продажу и проверку билетов, что позволило избегать контактов между людьми.

«С 1 июня будет восстановлен прежний порядок, согласно которому в общественном транспорте нужно будет регистрировать право на проезд. Контролеры вновь приступят к проверке билетов. Начиная с июня всем, у кого отсутствует право на бесплатный проезд, нужно будет приобретать билет», - сказал Новиков.