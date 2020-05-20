Ср, 20.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Вне дома: необычно прошло открытие двух ресторанов Burger King в Таллинне

Галерея ⟩ Вне дома: необычно прошло открытие двух ресторанов Burger King в Таллинне

Tallink Grupp сегодня открыл первые рестораны Burger King в Эстонии. Открытие было виртуальным: с помощью платформы Zoom ресторан посетили журналисты, пишущие о продуктах питания и ресторанном бизнесе. 

«Времена изменились, и первый в Эстонии ресторан Burger King пришлось открывать с помощью видеомоста. Но, с другой стороны, ни один ресторан Burger King в мире не был открыт таким образом», - сказала Катре Кываск, руководитель береговой торговли Tallink Group и проекта франшизы Burger King. 

Сегодня, 20 мая, в 14.00 Burger King откроет свои двери в бывшем павильоне ожидания Балтийского вокзала и в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Правило 2 + 2 применяется во всех ресторанах, и клиентов просят делать заказ заранее или, если это возможно, домой с помощью приложений для курьеров. В целях безопасности все заказанные продукты упакованы в запечатанные бумажные пакеты.

 Burger King в торговом центре Lasnamäe Centrum откроется в июне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ