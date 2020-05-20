Галерея ⟩ Вне дома: необычно прошло открытие двух ресторанов Burger King в Таллинне

«Времена изменились, и первый в Эстонии ресторан Burger King пришлось открывать с помощью видеомоста. Но, с другой стороны, ни один ресторан Burger King в мире не был открыт таким образом», - сказала Катре Кываск, руководитель береговой торговли Tallink Group и проекта франшизы Burger King.

Сегодня, 20 мая, в 14.00 Burger King откроет свои двери в бывшем павильоне ожидания Балтийского вокзала и в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Правило 2 + 2 применяется во всех ресторанах, и клиентов просят делать заказ заранее или, если это возможно, домой с помощью приложений для курьеров. В целях безопасности все заказанные продукты упакованы в запечатанные бумажные пакеты.