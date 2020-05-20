Табуреткой по голове: житель Эстонии арестован по подозрению в жестокой расправе над другом

В понедельник, 11 мая, в 19:40 скорая помощь получила сообщение о том, что в многоквартирном доме в волости Винни 49-летний мужчина упал и ударился головой о железную плиту. При падении он получил открытую черепно-мозговую травму. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место событий отправился полицейский патруль. По словам ведущего следователя Раквереского отдела полиции Тийны Тоост, находившаяся в квартире компания сперва утверждала, что нуждавшийся в помощи человек упал.

«Позже, когда потерпевший был доставлен в больницу, находившиеся на месте происшествия люди признались в телефонном разговоре с медиками, что их друга били табуреткой по голове», - рассказала Тоотс. Соответствующая информация была сразу же передана полицейским, которые задержали на месте происшествия 45-летнего подозреваемого.

«В отношении него было начато уголовное производство по статье, предусматривающей применение физической силы, но поскольку потерпевший скончался 12 мая, начатое уголовное производство переквалифицировали в убийство», - объяснила Тоотс.

По словам ведущего следователя, достояно сожаления, что друзья употребляли алкоголь и возникший в ходе их совместной пьянки конфликт привел к тому, что 49-летнего человека избили, а на следующее утро он умер в больнице.

«В большинстве случаев насилию предшествует употребление алкоголя. Отношения между пьяными людьми могут резко стать напряженными, что в свою очередь может привести к непоправимым последствиям. К сожалению, в этой истории погиб человек», - отметила Тоотс.

У подозреваемого нет действующих административных или уголовных наказаний. По словам прокурора Айн Тали, прокурор ходатайствовал об аресте подозреваемого, чтобы избежать новых преступлений.