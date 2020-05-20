Пандемия и кризис сведут на нет усилия по борьбе с бедностью: обнищание грозит 60 миллионам человек

По словам Мэлпаса, пандемия и приостановка работы развитых экономик сведут на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью, и в состоянии крайней нищеты, предполагающей ежедневный доход $1,9 и ниже, окажутся десятки миллионов людей. Также организация прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию мировой экономики до минус 5%, пишет Newsru.

Мэлпас отметил, что для возвращения к экономическому росту нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию, предоставлять помощь бедным слоям населения, в том числе денежную, поддерживать частный сектор и укреплять устойчивость экономики.

В заявлении отмечается, что Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. Всего ВБ обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии. Мэлпас также призвал страны-кредиторы присоединяться к инициативе "Большой двадцатки", объявившей мораторий на выплаты долга со стороны ряда развивающихся стран.

По прогнозам метеорологов и международных организаций, в 2020 году человечеству угрожает не только коронавирус: проблема глобального потепления никуда не делась. В июне США ожидает полугодовой сезон ураганов, и потепление океанов означает, что ураганы будут мощнее обычного. Над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки. Кроме того, миру угрожает нашествие саранчи, появившейся в Йемене благодаря теплой и дождливой зиме.

Хотя благодаря урожайности прошлого года в мире более чем достаточно зерна, из-за пандемии обрушился мировой продовольственный рынок: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей, и перевозки резко сократились. А уже готовую еду, которой сейчас в мире даже с избытком, в нынешних условиях сложно собрать и развезти по супермаркетам.

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса оборачивается для богатых государств серьезными расходами и становится поводом для того, чтобы сократить помощь бедным странам. О крупнейшем гуманитарном кризисе со времен Второй мировой войны предупреждали задолго до коронавируса, а с его учетом с масштабным голодом в этом году могут столкнуться три десятка бедных стран. По данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд человек - каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число вырастет еще на 130 млн только за 2020 год.

По данным ООН, в зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити. ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.