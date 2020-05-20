В кассах самообслуживания Maxima появилось важное нововведение

С сегодняшнего дня, 20 мая, кассы самообслуживания в магазинах Maxima будут выдавать чеки только по желанию клиента, предлагая возможность напечатать чек при выборе соответствующей опции на экране.
При движении в направлении безбумажного общения в целом, отказ от бумажных чеков в магазинах представляет собой очень важную для розничной торговли возможность экономии бумаги. В качестве первого шага в этом направлении Maxima в своих магазинах в кассах самообслуживания установила режим по умолчанию, который автоматически не выдает покупателю квитанцию о покупке. В опциях на экране кассы самообслуживания клиент по желанию сможет выбрать и печать чека после завершения сделки.
По словам руководителя отдела маркетинга и связи с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк, анализ использования касс самообслуживания показал, что в целом клиенты не забирают с собой автоматически выдаваемые бумажные чеки. «Это стало для нас важной отправной точкой для разработки решения, чтобы система по умолчанию не выдавала квитанцию о покупке. Если клиент определенно этого хочет, то такой выбор можно сделать на экране кассы самообслуживания», – сказала Янне Лайк.
«Магазины Maxima посещают в среднем 170 000 покупателей в день, на следующем этапе мы планируем начать предлагать подобное решение и в обычных кассах, что позволит нам перейти к безбумажным покупкам и значительно увеличить количество сэкономленной бумаги, – добавила Янне Лайк. – Отказ от бумажных чеков сократил бы значительное количество использующейся ежемесячно бумаги и сэкономил бы почти 165 000 рулонов или 16,5 тысяч километров бумаги для кассовых чеков в год».