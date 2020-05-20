В кассах самообслуживания Maxima появилось важное нововведение

При движении в направлении безбумажного общения в целом, отказ от бумажных чеков в магазинах представляет собой очень важную для розничной торговли возможность экономии бумаги. В качестве первого шага в этом направлении Maxima в своих магазинах в кассах самообслуживания установила режим по умолчанию, который автоматически не выдает покупателю квитанцию о покупке. В опциях на экране кассы самообслуживания клиент по желанию сможет выбрать и печать чека после завершения сделки.

По словам руководителя отдела маркетинга и связи с общественностью Maxima Eesti Янне Лайк, анализ использования касс самообслуживания показал, что в целом клиенты не забирают с собой автоматически выдаваемые бумажные чеки. «Это стало для нас важной отправной точкой для разработки решения, чтобы система по умолчанию не выдавала квитанцию о покупке. Если клиент определенно этого хочет, то такой выбор можно сделать на экране кассы самообслуживания», – сказала Янне Лайк.