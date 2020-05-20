Приложения, системность, проекты: что следует изменить в дистанционном обучении во время второй COVID-19?

- Школа и расписание должны быть более гибкими
- Определить систему оценивания на дистанционном обучении
- Ученики должны больше общаться между собой
- Нужна единая система помощи учителям
На фоне новостей о новой вспышке заболеваемости в Китае, а также учитывая мнения многих специалистов, что второй волны COVID-19 не избежать, мы решили опросить учителей нескольких столичных школ: что, на их взгляд, следует изменить в процессе дистанционного обучения, если осенью дети не смогут вернуться в классы из-за новой вспышки эпидемии?
Ольга Селищева, учитель эстонского языка Таллиннской Тынисмяэской реальной школы:
У Ольги четыре урока с каждым классом в неделю: два из них проходят онлайн, когда все ученики приходят в одно время и занимаются. И два урока, где дети работают самостоятельно. К примеру, на онлайн-уроке учитель проходит с учениками новую тему, а потом они сами практикуются на разных платформах.
Еще полгода назад мы и представить не могли, что обучение в школах будет проходить полностью дистанционно. Сейчас же ни детей, ни учителей, ни родителей совсем не пугает слово «онлайн», скорее, наоборот, многие готовы так учиться и работать и дальше. За это короткое время как дети, так и учителя очень многому научились и, на мой взгляд, эта сложившаяся ситуация определенно в той или иной мере изменит подход к обучению в целом.
В марте как учителя, так и дети вместе с родителями оказались в экстренной ситуации, когда ни у кого не было выбора и все без разбора должны были очень быстро погрузиться в онлайн-среду. Каждый учитель преподавал удаленно так, как мог, периодически пытаясь найти время на вебинары и освоение новых платформ.
Если мы будем вынуждены обучать дистанционно и дальше, то как учителям так и детям, да и родителям необходима определенная система. Сейчас, на мой взгляд, дистанционное обучение немного разрозненно – кто-то проводит все уроки в онлайн-режиме, кто-то их не проводит вообще, кто-то записывает лекции, кто-то использует только учебник и рабочую тетрадь, кто-то предлагает детям каждую неделю освоить новую платформу. И зачастую всё это немного сбивает с толку детей и их родителей, да и самих учителей. Каждый преподаватель пытался найти самый эффективный и удобный метод, но в итоге, как мне кажется, многие учителя просто запутались в этом изобилии вариантов, предлагаемых для удаленного обучения.
Разные подходы - это, разумеется неплохо, и мы часто про это говорили во времена контактного обучения, но хочется, чтобы у нас было общее понимание о том, как должно выглядеть удаленное обучение. Наверное, если нам осенью снова придется учить детей дистанционно, чего бы совсем не хотелось, та самая система во всех школах уже появится и мы все реже будем тосковать о контактных уроках.
Антонина Валла, учитель русского языка и литературы Ласнамяэской русской гимназии:
В записи уроки Антонина не проводила, а общалась с учениками во время онлайн-занятий, согласно расписанию, к примеру, они наизусть рассказывали стихи. Также проводились опросы и групповые работы по пройденному материалу, на днях ученики защищали свою работу, демонстрируя на экране презентацию и себя с помощью видеокамеры.
Думаю, что вторая волна дистанционного обучения уже не будет неожиданной, и ученики, и учителя будут готовы к ней. Если предполагается, что мы вновь можем оказаться в подобной ситуации, то следует совершенствовать все те умения и навыки, которые мы приобрели сейчас. Школы должны изредка устраивать дистанционные дни, чтобы закрепить всё, что освоили. Конечно, очень важно сейчас, чтобы в школах были всевозможные платформы, которые помогут учителям проводить онлайн-уроки, не ограничивая возможности педагогов и давая максимум знаний ученикам.
Михаил Тыртышный, учитель физкультуры и классный руководитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы:
Уроки физкультуры учителя в ТТРШ записывали на видео и отсылали ученикам для выполнения. Ученики же записывали свою активную деятельность на видео, делали фото, скриншоты трекеров или даже писали текст и отсылали учителям. Задание давалось на неделю, в неделю у детей должно было быть три дня активности.
Для меня подобный вариант был оптимальным. При правиле 2+2 я все-таки мог некоторых учеников вызывать на очную встречу. Именно тех, кто не справлялся с занятиями дистанционно, а такие были. В основном те, у кого проблемы с самоорганизацией и родители не способны контролировать выполнение сроков. Благо, у нас дети ответственные и 95% всё выполняли. Как я вижу, наша школа очень хорошо справилась с ситуацией.
Как классный руководитель могу сказать, что учителя входили в положение детей и прощали все пропущенные сроки сдачи и принимали все работы. Давали даже индивидуальные уроки по Skype или Meet, если видели, что кто-то не справляется. Была группа учителей поддержки учеников, которые помогали делать уроки онлайн. Параллельно с eKool была сделана таблица заданий, где всё дублировалось с первого дня, для подстраховки в случае перебоев в работе eKool. Благодаря этой таблице учителя видели нагрузку каждого класса и учитывали это при выставлении заданий, а также смотрели на расписание онлайн-уроков и регулировали его, чтобы не было перегрузки.
Дарья Леванчук, учитель истории и обществоведения Гуманитарной гимназии Эхте:
Уроки Дарьи чаще проходили в режиме онлайн и были организованы в определенное время, таким образом дети могли общаться с учителем, задавать вопросы, давать обратную связь. Всё, как на обычном уроке, только онлайн. Несколько уроков прошло в записи.
Думаю, что ко второй волне учителя уже будут больше готовы, чем к первой, но некоторые изменения всё-таки могли бы быть. Во-первых, на примере своей школы могу сказать, что в обязательном порядке во время дистанционного обучения нужно вводить регулярные онлайн-уроки или встречи с учениками.
Во-вторых, школы должны быть более гибкими. Например, учеба может быть в виде проектного обучения; нужно больше связанных между собой предметов; стоит давать групповые задания, чтобы ученики хоть и по веб-камере, но могли общаться друг с другом.
Ещё один важный момент: учитель не должен заставлять учиться, а больше направлять. И во многих школах Эстонии нужно задуматься как правильно оценивать учеников на дистанционном обучении, чтобы это не было тотальным контролем, где за каждое задание, которое по сути ребенок выполняет сам, ему могли поставить неудовлетворительную оценку. Нужно больше комментариев и мотивации от учителя.
И один из моментов, который тоже нуждается в решении: сейчас нет единой системы помощи учителям. Очень много учеников, которые не участвуют в процессе, которые не выходят на связь с учителями. Для этого и нужна такая помощь и внутри школы и извне, к примеру, rajaleidja. Но это должно решаться не на уровне школы.
Если говорить про «спокойное время», то обязательно нужно практиковать дистанционное обучение, например, раз в месяц или иной период, чтобы ученики и учителя были готовы к использованию дигитальных средств и к такой учебе.
Сергей Рябышкин, учитель физкультуры Ласнамяэской русской гимназии:
В ЛРГ уроки физкультуры проходили в формате трансляции, то есть ученики в условленное время собирались перед своими компьютерами, чтобы смотреть видео учителя и выполнять задания.
Если начнется вторая волна эпидемии, то можно было бы организовать обучение, отойдя от классического школьного, когда у тебя есть расписание, а взять за основу университетскую модель, когда каждый ученик может сам составлять себе расписание в зависимости от предложенных предметов в определенный день.
Сейчас же ученики не могут составить четкий график выполнения домашних заданий, а также учителя должны договариваться между собой, чтобы проводить онлайн-уроки в соответствии с расписанием.
Также можно было бы снизить нагрузку для учителей, если бы учитель мог сразу объяснять один предмет для параллели, то есть, к примеру, вести одну лекцию сразу для трех восьмых классов. Вдобавок, я бы предложил сделать смежные уроки по полтора часа. Практические предметы, такие как физкультура, труд и музыка, можно было бы организовать, не выполняя задания к каждому уроку, а создавая большой проект. К примеру, по труду - смастерить табуретку. Это разгрузило бы учеников: кто хочет, сделает это за один день, а кто нет — будет по гвоздю забивать в течение месяца. По физкультуре аналогичным образом можно было бы считать пройденные шаги с помощью приложения.