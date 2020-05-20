Приложения, системность, проекты: что следует изменить в дистанционном обучении во время второй COVID-19?

Ольга Селищева, учитель эстонского языка Таллиннской Тынисмяэской реальной школы:

У Ольги четыре урока с каждым классом в неделю: два из них проходят онлайн, когда все ученики приходят в одно время и занимаются. И два урока, где дети работают самостоятельно. К примеру, на онлайн-уроке учитель проходит с учениками новую тему, а потом они сами практикуются на разных платформах.

Ольга Селищева ФОТО: Konstantin Sednev

Еще полгода назад мы и представить не могли, что обучение в школах будет проходить полностью дистанционно. Сейчас же ни детей, ни учителей, ни родителей совсем не пугает слово «онлайн», скорее, наоборот, многие готовы так учиться и работать и дальше. За это короткое время как дети, так и учителя очень многому научились и, на мой взгляд, эта сложившаяся ситуация определенно в той или иной мере изменит подход к обучению в целом.

В марте как учителя, так и дети вместе с родителями оказались в экстренной ситуации, когда ни у кого не было выбора и все без разбора должны были очень быстро погрузиться в онлайн-среду. Каждый учитель преподавал удаленно так, как мог, периодически пытаясь найти время на вебинары и освоение новых платформ.

Если мы будем вынуждены обучать дистанционно и дальше, то как учителям так и детям, да и родителям необходима определенная система. Сейчас, на мой взгляд, дистанционное обучение немного разрозненно – кто-то проводит все уроки в онлайн-режиме, кто-то их не проводит вообще, кто-то записывает лекции, кто-то использует только учебник и рабочую тетрадь, кто-то предлагает детям каждую неделю освоить новую платформу. И зачастую всё это немного сбивает с толку детей и их родителей, да и самих учителей. Каждый преподаватель пытался найти самый эффективный и удобный метод, но в итоге, как мне кажется, многие учителя просто запутались в этом изобилии вариантов, предлагаемых для удаленного обучения.

Разные подходы - это, разумеется неплохо, и мы часто про это говорили во времена контактного обучения, но хочется, чтобы у нас было общее понимание о том, как должно выглядеть удаленное обучение. Наверное, если нам осенью снова придется учить детей дистанционно, чего бы совсем не хотелось, та самая система во всех школах уже появится и мы все реже будем тосковать о контактных уроках.

Антонина Валла, учитель русского языка и литературы Ласнамяэской русской гимназии:

В записи уроки Антонина не проводила, а общалась с учениками во время онлайн-занятий, согласно расписанию, к примеру, они наизусть рассказывали стихи. Также проводились опросы и групповые работы по пройденному материалу, на днях ученики защищали свою работу, демонстрируя на экране презентацию и себя с помощью видеокамеры.

Антонина Валла. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees