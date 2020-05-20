Показатель инфляции в Эстонии в апреле был самым низким в еврозоне

Потребительские цены в еврозоне в апреле 2020 года выросли на 0,3% относительно того же месяца 2019 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата, которые приводит портал finmarket.ru.

В марте инфляция в еврозоне составляла 0,7% в годовом выражении. Ранее сообщалось о росте потребительских цен в апреле на 0,4%, аналитики не ждали пересмотра показателя. Относительно марта цены увеличились на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения на 1% месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 3,6% с 2,4% в марте. Цены на энергоносители упали на 9,7% после снижения на 4,5% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 1,2%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении составил 0,7% после повышения на 1,2% месяцем ранее. В помесячном выражении в ЕС цены увеличились на 0,2%.

Дефляция в годовом выражении наблюдалась в Словении (-1,3%), на Кипре (-1,2%), в Эстонии и Греции (-0,9%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Чехии (3,3%), Польше (2,9%) и Венгрии (2,5%).