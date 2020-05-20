В ВОЗ обсуждается возможность использования эстонской системы обмена данными X-tee

«Идея как таковая Всемирной организацией здравоохранения принята, они видят в этом большой потенциал, и сейчас на самых высоких уровнях обсуждается возможность того, что наша система X-tee будет взята за основу для передачи информации о здоровье», - сказал Розов в передаче « Подробности » на радиостанции «Радио 4».

По его словам, преимуществом эстонской системы является ее способность обеспечивать обмен информацией между многочисленными базами данных, а не просто извлекать данные из одного центрального источника.

«Эстонское электронное государство работает больше 20 лет по системе обмена данными. У нас нет одного большого регистра, где мы держим все данные, и наш принцип - делиться данными [из различных регистров] с теми, у кого есть право на эти данные», - пояснил Розов, добавив, что в пользу X-tee также говорит успешный запуск информационного сотрудничества с Финляндией на этой платформе.