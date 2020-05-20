ОБЗОР ⟩ Новостройки в Пярну, которые заслуживают внимания

Жилое и коммерческое здание на улице Айя

В центре Пярну, на углу улиц Айя и Лай строится новый дом. Здание, которое будет завершено в конце года, характеризуется стильным современным архитектурным решением и комфортной жилой средой. Коммерческие помещения будут расположены на нижних этажах здания, а квартиры - на верхних этажах.

Информация о новой пярнуской жемчужине находится ЗДЕСЬ.

Здание на углу Айа и Лай. ФОТО: city24.ee

Вилла правления железной дороги

Ансамбль многоквартирных домов, который возводят рядом со зданием полиции Пярну, умело сочетает в себе новое и старое. Самым ярким участником ансамбля является бывшая «Железнодорожная правительственная вилла» в стиле модерн. Коммерческие помещения планируются для первого этажа виллы, которая подвергается капитальному ремонту, а квартиры будут располагаться на верхних этажах. В каждой квартире есть отдельный балкон или терраса.

С этим интересным ансамблем можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Вилла правления железной дороги. ФОТО: city24.ee

Резиденция Tulbi

Недалеко от пляжной зоны близится к завершению строительство своеобразного жилого квартала, архитектура которого хорошо сочетается с курортным стилем. В каждой квартире большие окна, балкон или терраса.

В каждом доме десять двух- и трехкомнатных квартир. Парковка - на участке. Более подробная информация о проекте находится ЗДЕСЬ.

Резиденция Tulbi ФОТО: city24.ee

Жилой комплекс Lillepargi kodud

Осенью на улице Лина будут построены современные дома Lillepargi kodud. Жилой квартал расположен вдали от шума и суеты города и поэтому является идеальной средой для жизни молодой семьи. Детские сады, школа и продуктовые магазины находятся неподалеку. Центр Пярну - в нескольких минутах езды на автомобиле.

Всего проект рассчитан на 28 квартир - от одно- до четырехкомнатной. В каждой квартире планируется балкон или терраса. Более подробная информация находится ЗДЕСЬ.

Дома Lillepargi kodud ФОТО: city24.ee

Резиденция Rannakivi

Завершается строительство белых жилых домов на 59 квартир в престижной пляжной зоне Пярну с видом на реку Пярну или море с каждого балкона или террасы. Резиденция Rannakivi находится всего в тридцати метрах от реки Пярну. Быстро развивающийся район делает это место действительно уникальной средой обитания.

В жилом комплексе предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.