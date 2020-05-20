Латинская Америка готовится к «вирусному апокалипсису» с эпицентром в Бразилии

20 мая впервые количество умерших от коронавируса в стране превысило 1 тысячу человек. По данным Минздрава Бразилии, за последние 24 часа было зарегистрировано 1179 смертей.

Но по оценкам экспертов, реальное число инфицированных и умерших в Бразилии может превосходить официальные данные примерно в 15 раз, так как масштабы тестирования в этой самой густонаселенной стране Латинской Америки невелики.

Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где только по официальным данным зафиксировано почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро (27,8 тыс. заражений). Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей.

Как заявила глава бразильского подразделения организации "Врачи без границ" Ана де Лемос, Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса. Число заболевших коронавирусом там выросло за месяц в восемь раз, а число умерших - в девять раз. Латинской Америке следует готовится к "вирусному апокалипсису", отмечает немецкое издание Der Spiegel.

Наихудшая ситуация пока отмечается в Бразилии - на нее приходится половина всех заболевших и умерших в Латинской Америке. А Рио-де-Жанейро рискует превратиться по числу умерших в "бразильский Нью-Йорк". Количество жертв скоро может приблизиться к 100 тысячам. Вирус особенно сильно бушует среди коренного населения, проживающего большей частью в Амазонии. В бразильском городе Манаус число смертей выросло в три раза.

Но не менее опасная ситуация складывается в Перу (99,5 тыс. зараженных COVID-19 и 2914 умерших). И это несмотря на то, что в отличие от Бразилии власти этой страны оперативно ввели жесткий карантин в регионе. В столице Перу Лиме сейчас умирает вдвое больше людей, чем обычно. В некоторых регионах страны каждый час умирает один человек.

На третьем месте Мексика, где 54,4 тыс. больных и 5666 умерших. На четвертом и пятом местах Чили, где 46,6 тыс. пациентов с коронавирусом и 509 скончавшихся, и Эквадор (34,2 тыс. и 2839 соответственно), где умерших уже давно хоронят в общих могилах. В городе Гуаякиль в Эквадоре скончались как минимум в пять раз больше человек, чем за аналогичные периоды прошлых лет.

Эксперты предупреждают, что не следует ожидать, что власти этих стран смогут вскоре справиться с пандемией. В отличие от европейских государств юг Американского континента мало что может противопоставить нынешнему кризису, который усугубился еще и из-за значительных сокращений кадров и финансирования в системе здравоохранения на фоне экономической стагнации последних лет.