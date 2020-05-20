Читательница в недоумении: люди, приехавшие из России, не сидят в карантине

Люди едут домой

“Много моих знакомых, живущих в России, за последние дни пересекли российско-эстонскую границу с двумя гражданствами (российское и эстонское). На эстонской границе просто проверили паспорта и все. Кто-то уехал сразу же в Финляндию на работу, кто просто гуляет по Таллинну, - сообщила читательница. - Почему никто это не проверяет?

Для граждан Эстонии, живущих здесь, все строго, и я слышала, что проверяют каждый день, находится ли человек на карантине. А для приезжих из России, где на данный момент бушует коронавирус, получается, всё не так строго, и проверять не надо? То есть, получается, при въезде из России в Эстонию на карантине сидеть не надо, раз на границе никто об этом им не говорит и не проверяет?”

Как ранее писал Rus.Postimees, восточная граница закрыта не полностью - некоторые категории людей имеют право ее пересекать. В день в обе стороны границу с Россией пересекают около 200 человек. Но большинство из них - водители грузовиков. Вторая по численности категория - это люди, которые возвращаются домой в Эстонию или едут домой транзитом через Эстонию.

Если водители и транзитные пассажиры не обязаны сидеть после пересечения границы в карантине, то люди, вернувшиеся в Эстонию домой должны 14 дней находиться дома, даже сейчас, после отмены чрезвычайного положения. Ранее возвращающиеся в Эстонию люди рассказывали, что их об этом предупреждали на границе. Может быть, теперь разъяснительная работа ведется уже не на все 100%?

Послабления - только для Латвии, Литвы и Финляндии

По данным Департамента полиции и погранохраны, с 14 мая не должны находиться 14 дней в изоляции люди, приехавшие из Финляндии для работы, учебы или по срочным семейным делам (свадьба, похороны и т.д.) Для остальных требование карантина сохраняется.

С 15 мая Эстония, Латвия и Литва стали единым пространством, в котором жителям можно перемещаться без обязанности сидеть в карантине. В то же время те, кто приехал в страны Балтии извне, по-прежнему после приезда должны две недели сидеть дома, в отеле или в другом месте жительства.

То есть, для людей, вернувшихся из России никаких послаблений режима самоизоляции пока не введено. В Департаменте полиции и погранохраны сообщили Rus.Postimees, что гражданство вернувшихся домой тоже никак не влияет на требование сидеть дома 14 дней после въезда в Эстонию. Это обязаны делать и граждане Эстонии, и граждане России с эстонским видом на жительство, и обладатели двойного гражданства. Нарушение карантина по-прежнему может быть наказано штрафом до 2 000 евро.

Однако, есть несколько исключений. Кроме водителей и транзитных пассажиров, о которых упоминалось выше, могут не сидеть в карантине (при условии, что у них нет симптомов COVID-19) дипломаты, иностранные военные и члены их семей, прибывшие на помощь Эстонии медики и иностранные специалисты, без которых какому-либо эстонскому предприятию не обойтись. Департамент также может выдавать в особых случаях специальные разрешения на въезд без карантина.