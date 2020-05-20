Топ-менеджер: 53 млн евро растворились… Спроси еще как у нас дела!

Эстонская фирма по обслуживанию самолетов Magnetic MRO сильно пострадала от кризиса, однако желание расти дальше никуда не исчезло. В то время как на рынках происходит бойня, фирма собирается начать скупать самолеты и моторы по сказочным ценам, пишет Postimees.
«Мы прогнозировали, что в этом году у нас будет оборот в 120 миллионов, но новый прогноз – 67 миллионов. 53 миллиона просто растворились! Все теперь не просто. Спроси еще как у нас дела!» - говорит руководитель Magnetic MRO Ристо Мяэотс, вошедший в прошлом году в тройку лучших руководителей Эстонии.
Самый сильный удар пришелся на традиционный бизнес Magnetic, т.е. на обслуживание и ремонт самолетов, который составляет около четверти общего дохода. У предприятия в Таллиннском аэропорту большие ангары, где обслуживают стальных птиц крупных авиакомпаний. В то время когда авиасообщение по всей Европе практически парализовано, Magnetic тоже остается с пустыми руками.
В связи с этим фирма в одночасье отказалась от 50 иностранных специалистов, приезжающих сюда на пике сезона, с ноября по апрель обслуживать в Таллинне самолеты. Известие о сокращении получили еще свыше 40 человек, т.е. всего компании пришлось отказаться от услуг примерно 100 работников. «Думаю, в первую очередь ушло много тех, кто и так должен был уйти», - сказал Мяэотс.
Те, кто сокращают, выиграют
Фирма запросила помощь и у Кассы по безработице, и у Kredex, но сокращения на этом не закончились. «Думаю, придется сокращать еще», - сказал Мяэотс, по словам которого, это жестко и трудно, поскольку в дальнейшем придется уже отказываться от работников, которых сокращать совсем не хотелось бы. В то же время иной возможности нет, поскольку доход фирмы сильно уменьшился. «Думаю, те фирмы, которые не боятся резать сильнее и больше, в конце концов, выйдут победителями», - добавил руководитель.
Сокращения, однако, не означают, что фирма сложила зубы на полку. Если одно направление бизнеса прозябает, другие показывают рекордные результаты. Одно из них, например, Enginestands24, которое, проще говоря, арендует приспособления для хранения и транспортировки авиадвигателей. Это крупный бизнес, поскольку авиадвигатели дороги и стоят от 10 до 50 миллионов долларов за штуку, поэтому не должны пострадать при транспортировке.
«Поскольку сейчас на рынке большое затишье. Многие авиакомпании больше не могут вносить лизинговые платежи за двигатели и их зачастую просто отбирают. Это означает необходимость перемещения двигателя из одного места в другое. Тогда мы приходим на помощь», - пояснил Мяэотс. У Magnetic по всему миру 80 таких приспособлений. Оборот Enginestands24 вырос в марте на 20$, и спрос постоянно растет.
По мнению Мяэотса, хотя авиация уже сильно пострадала, худшее еще впереди. «Мне нравится то, как сказал Джефф Безос: прекратите нытье и приспосабливайтесь к новой реальности». Последняя же, по словам Мяэотса, означает, что многие авиакомпании обанкротятся, а линии, особенно на таких окраинах, как Эстония, будут долго и трудно восстанавливаться.
Несмотря на то, что третий и четвертый кварталы этого года Мяэотс называет бойней, он вынашивает планы по выходу Magnetic MRO из кризиса победителем. Например, у них на пару с американским инвестором есть дочерняя компания Magnetic Leasing, которая покупает самолеты и запчасти, а затем отдает их в лизинг. «Когда большая волна банкротств пройдет, на рынок поступит имущество по ценам, которых мы не видели и во сне», - прогнозирует Мяэотс. Уже сейчас им предлагали самолеты по относительно хорошей цене. «Сегодня мы пока вежливо отказываем, поскольку видим, что в конце года поступят еще более выгодные предложения».
Таким образом, после кризиса Мяэотс надеется встать на ноги еще крепче и бежать дальше. «Те крупные авиакомпании, которые раньше были крупными, хуже встают на ноги и бегут дальше. Мы значительно лучше подготовились», - сказал он. Это предполагает, конечно, дикие усилия. «Но мы никогда не распространяли информацию о том, что мы посредственное предприятие! У нас зачастую бывает неудобно и трудно, но это потому, что мы хотим быть лучше, чем посредственность».
Можно ли будет летать из Таллиннского аэропорта в 30-40 мест назначения, как до кризиса, и когда? Мяэотс говорит, что авиакомпании прежде всего восстанавливают те линии, которые для них прибыльны. Т.е. до такой периферии, как Эстония, доберутся позже. Несмотря на то, что Таллиннский аэропорт проделывает очень хорошую работу по привлечению операторов, до лета следующего года ситуация, по его мнению, не восстановится. «Я делаю ставку на летний сезон 2021 года, тогда, возможно, снова можно будет выбирать не только основные, необходимые операторам линии», - отметил он.
Китайский собственник – не самый привлекательный
Хотя кризис открывает возможности перед эстонской фирмой, Мяэотса удручает то, что в авиации уменьшаются или вовсе останавливаются инвестиции в деятельность по науке и развитию. Он считает преждевременным радость экологов и климатических активистов, что, поскольку самолеты простаивают, большое количество отходов не выбрасывается в воздух и природа может восстановиться.
«На самом деле, это не так, поскольку, когда жизнь вновь начнется, все аукнется окружающей среде вдвойне. Ведь развитие современных и экологичных технологий остановилось. Я не хочу так говорить, но это означает, что после кризиса мы продолжим летать на старой технике, выбросы которой значительно больше», - пояснил Мяэотс. Поэтому он надеется, что Евросоюз, у которого в начале кризиса, по его мнению, умер мозг, встанет на ноги и предложит масштабный пакет мер, чтобы авиакомпании смогли инвестировать в более экологичную технику.
Информация о собственнике Magnetic MRO представляет особый интерес. Предприятие в начале 2018 года было продано китайской компании. Эта сделка стала крупнейшей инвестицией Китая в Эстонию. В течение двух лет китайцы начали понемногу продавать предприятие по частям. На данный момент уже 17% фирмы принадлежат разным инвесторам. «Я вообще не скрываю, что нынешние собственники (Hangxin. – прим. ред.) понимают, что Китай – сейчас не самое привлекательное слово в экономике, - сказал Мяэотс. – Естественно, в некоторых инстанциях это вызывает предубеждения», - указал он, прежде всего, на общение с американскими инвесторами, с которыми они управляют дочерней фирмой Magnetic Leasing.
Чтобы избавиться от репутации Китая, предприятие выходит на биржу. Несмотря на эпидемию коронавируса по-прежнему планируется нотироваться в течение пяти лет. «Наш сегодняшний акционер планирует расширить круг собственников и таким образом создать сильную историю активов, которая призвала бы инвесторов в развитие предприятия видеть дальше культурных и политических парадигм», - заключил Мяэотс.
На борт в резиновом костюме и перчатках
Magnetic MRO во время кризиса составил комплект средств индивидуальной защиты, в который входят костюм, перчатки, маска и средства для очистки рук, которые экипажи и пассажиры могли бы начать использовать, чтобы избежать заражения коронавирусом.
«Наш маркетинг проделал хорошую работу и первые образцы упаковок отправятся авиакомпаниям США и Emirates Airlines», - сказал глава Magnetic Ристо Мяэотс, который заметил, что ношение защитного костюма может стать новой нормой.
«Мы будем приспосабливать их по необходимости к бренду авиакомпании и менять содержимое в зависимости от потребности», - пообещал он.
«Мы надеемся, что по завершении чрезвычайного положения эстонские производители получат разрешение экспортировать, поскольку мы очень хотели бы сотрудничать с производителями дезинфицирующих средств, масок и защитных костюмов. В то же время, если мы не получим от Эстонии необходимые количества, у нас уже подысканы и зарубежные поставщики», - добавил он.