Топ-менеджер: 53 млн евро растворились… Спроси еще как у нас дела!

Таким образом, после кризиса Мяэотс надеется встать на ноги еще крепче и бежать дальше. «Те крупные авиакомпании, которые раньше были крупными, хуже встают на ноги и бегут дальше. Мы значительно лучше подготовились», - сказал он. Это предполагает, конечно, дикие усилия. «Но мы никогда не распространяли информацию о том, что мы посредственное предприятие! У нас зачастую бывает неудобно и трудно, но это потому, что мы хотим быть лучше, чем посредственность».

Можно ли будет летать из Таллиннского аэропорта в 30-40 мест назначения, как до кризиса, и когда? Мяэотс говорит, что авиакомпании прежде всего восстанавливают те линии, которые для них прибыльны. Т.е. до такой периферии, как Эстония, доберутся позже. Несмотря на то, что Таллиннский аэропорт проделывает очень хорошую работу по привлечению операторов, до лета следующего года ситуация, по его мнению, не восстановится. «Я делаю ставку на летний сезон 2021 года, тогда, возможно, снова можно будет выбирать не только основные, необходимые операторам линии», - отметил он.

Китайский собственник – не самый привлекательный

Хотя кризис открывает возможности перед эстонской фирмой, Мяэотса удручает то, что в авиации уменьшаются или вовсе останавливаются инвестиции в деятельность по науке и развитию. Он считает преждевременным радость экологов и климатических активистов, что, поскольку самолеты простаивают, большое количество отходов не выбрасывается в воздух и природа может восстановиться.

«На самом деле, это не так, поскольку, когда жизнь вновь начнется, все аукнется окружающей среде вдвойне. Ведь развитие современных и экологичных технологий остановилось. Я не хочу так говорить, но это означает, что после кризиса мы продолжим летать на старой технике, выбросы которой значительно больше», - пояснил Мяэотс. Поэтому он надеется, что Евросоюз, у которого в начале кризиса, по его мнению, умер мозг, встанет на ноги и предложит масштабный пакет мер, чтобы авиакомпании смогли инвестировать в более экологичную технику.

Информация о собственнике Magnetic MRO представляет особый интерес. Предприятие в начале 2018 года было продано китайской компании. Эта сделка стала крупнейшей инвестицией Китая в Эстонию. В течение двух лет китайцы начали понемногу продавать предприятие по частям. На данный момент уже 17% фирмы принадлежат разным инвесторам. «Я вообще не скрываю, что нынешние собственники (Hangxin. – прим. ред.) понимают, что Китай – сейчас не самое привлекательное слово в экономике, - сказал Мяэотс. – Естественно, в некоторых инстанциях это вызывает предубеждения», - указал он, прежде всего, на общение с американскими инвесторами, с которыми они управляют дочерней фирмой Magnetic Leasing.

Чтобы избавиться от репутации Китая, предприятие выходит на биржу. Несмотря на эпидемию коронавируса по-прежнему планируется нотироваться в течение пяти лет. «Наш сегодняшний акционер планирует расширить круг собственников и таким образом создать сильную историю активов, которая призвала бы инвесторов в развитие предприятия видеть дальше культурных и политических парадигм», - заключил Мяэотс.