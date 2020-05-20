Сергей Собянин (в центре). ФОТО: Vladimir Gerdo/Vladimir Gerdo/TASS

В России за сутки выявлено 8 764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В то же время выписано было рекордное количество людей - 9 262 человека, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии в России подтверждены 308 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 2 972 человека (135 - за последние сутки), выздоровели в общей сложности 85 392 человека.

В Москве число новых диагнозов впервые с апреля опустилось ниже 3 тысяч. За сутки в городе выявили 2699 новых случаев заболевания.

Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 20 мая.

Мишустин: ситуация в России постепенно стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в последние три дня в стране фиксируется наименьший прирост численности заболевших коронавирусом.

"Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения - это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая впервые столкнулась с новой инфекцией", - приводит слова Мишустина РИА Новости.

По его словам, сейчас в российских медучреждениях имеется 164 тысячи коек, в том числе 24,7 тысячи - в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействовано только 100 тысяч обычных коек и менее трех тысяч реанимационных.

17 российских регионов на данный момент достигли целевых критериев, необходимых для начала поэтапного снятия ограничений, 14 из них уже сняли некоторые ограничения в рамках первого этапа, отметил Мишустин.

"Сейчас в стране уже сделано более 7 миллионов тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тысячам человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов", - отметил он.

Туристическая отрасль начнет выходить из карантина в июне

Российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели в ряде регионов страны.

"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", - рассказала она (цитата по Интерфаксу).

В разных регионах ситуация может различаться, правила работы до 1 июня будут окончательно уточнены, добавила глава Ростуризма.

"При том, что хочется как можно быстрее начать выход отрасли из карантина, нам важно не поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад", - отметила она.

Медсестра в Туле получила взыскание за то, что надела защитный костюм на купальник

Медсестра из Тульской областной клинической больницы получила дисциплинарное взыскание за то, что надела прозрачный защитный костюм на купальник и появилась в таком виде перед пациентами. Об этом сообщают "Тульские новости" со ссылкой на региональный минздрав.

"По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - сообщили в ведомстве.

С персоналом больницы провели разъяснительную беседу и напомнили им о необходимости соблюдать требования к санитарной одежде и внешнему виду.

Ранее местные СМИ предположили, что медсестра надела защитный костюм на купальник из-за того, что в защитной одежде очень жарко и душно.

Новобранцев начинают отправлять в войска, несмотря на пандемию

В среду российские военкоматы начинают отправлять первых новобранцев в армию в рамках весеннего призыва.

"Призывники на путь следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции", - рассказали в минобороны.

Из-за коронавируса торжественных отправок призывников со сборных пунктов не будет, а родственников не пригласят на ритуал приведения к присяге.

В России не стали отменять весенний призыв из-за пандемии коронавируса, он начался 1 апреля, однако призывников не стали приглашать в военкоматы и общались с ними в онлайн-режиме.

На Камчатке пять детских домов закрыли на карантин

Пять детских интернатов на Камчатке закрыли на двухнедельный карантин из-за коронавируса, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"На полностью закрытый режим работы планируется перевести пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, расположенных в Петропавловске-Камчатском и Елизове", - сообщило краевое правительство.

Учреждения закрыли на карантин из-за того, что один из воспитанников каждого из них заразился коронавирусом.

Вместе с детьми под карантином также будут находиться 90 сотрудников пяти интернатов. Они получат стимулирующие доплаты из краевого бюджета, пообещали в правительстве.