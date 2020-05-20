Еврокомиссия обратилась к Эстонии с рекомендацией

Об этом BNS сообщила пресс-служба представительства комиссии в Эстонии, отметив, что в представленном Еврокомиссией пакете содержатся политико-экономические рекомендации всем странам ЕС. Их основная цель — помочь членам ЕС в решении наиболее острых проблем, вызванных коронавирусом, в восстановлении устойчивой работы экономики.

Эстонии Еврокомиссия советует улучшить доступность услуг системы здравоохранения, повысить степень устойчивости здравоохранения. Для этого Эстония должна решить проблему нехватки медработников, усилить врачебную помощь первичного уровня и обеспечить доступность жизненно важных лекарств.

Комиссия также рекомендует Эстонии усилить сеть социальной поддержки населения, чтобы избежать тяжелых экономических последствий пандемии для людей, оказавшихся в результате эпидемии на краю бедности. Для этого Эстония должна в первую очередь расширить круг получателей пособия по безработице.

Для восстановления экономики Еврокомиссия советует Эстонии ускорить инвестиции и при этом следить, чтобы они в первую очередь поддерживали бы производство энергии из дружественных окружающей среде источников и способствовали бы снижению вредных выбросов в атмосферу, поддерживали бы широкое применение цифровых технологий и инновации.

Хотя банковский сектор Эстонии сравнительно стабилен, сохраняются риски отмывания денег. Поэтому Еврокомиссия советует Эстонии усилить работу во имя того, чтобы обеспечить эффективное применение международного законодательства по борьбе с отмыванием денег и надзора за его исполнением.

Как считает комиссия, критерий дефицита госбюджета в три процента ВВП в Эстонии не выполнен. В отчете в отношении Эстонии учитывается негативное влияние пандемии коронавируса на управление государственным финансовым сектором и, поскольку запущено в ход соответствующее положение Пакта о стабильности и росте, комиссия считает, что на данном этапе не нужно принимать решение, применять ли в отношении страны-члена ЕС производство в связи со слишком большим дефицитом госбюджета.