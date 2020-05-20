Учитель Кристина Ляэн: при обучении на неродном языке ребенку крайне важна поддержка семьи

«Если на уроке ребенок приобретает словарный запас, то он должен уметь им пользоваться. День за днем его словарный запас должен расти. Это требует от ученика отдачи, но за этим должна стоять семья, - подчеркивает Кристина Ляэн, признанная в 2019 году в Таллинне одним из лучших учителей-предметников основной школы. - Если семья поддерживает ребенка, то ему значительно легче учить язык. Работа в команде — вместе с родителями и учителями — является наилучшим вариантом».

То, как быстро ребенок овладеет эстонским языком, зависит от его индивидуальных особенностей: «У некоторых детей есть способности к языкам и они очень быстро начинают говорить. В то же время математики, вероятно, хорошо справляются с арифметическими задачами».

По мнению Кристины Ляэн, урок в классе языкового погружения должен проходить в игровой форме. «Это бесконечная игра, в которую мы вовлечены. Знаете, у меня такие замечательные классы, в которых есть инноваторы, способные на каждом уроке придумывать идеи для стартапа. Но есть и другие дети, - рассказывает она. - Я не могу ожидать, что все дети будут одинаково увлечены, для этого есть разные предметы в школе и разные интересы у детей. Но те, кто заинтересован, могут активнее играть. Мои уроки довольно разнообразны, на них есть место творчеству, исследованию, открытиям. Дети могут копаться в песке или играть с глиной и в то же время писать контрольные работы. Любимые уроки такие, что когда, например, тема "день рождения", мы с детьми накрываем праздничный стол. Это и языковое погружение, и изучение темы, и в то же время все очень приятный процесс».

Кристина Ляэн работает учителем уже 20 лет и в этой профессии ее больше всего привлекает то, что она предполагает разнообразие, а не рутинность. «Мне кажется, это самый сложный вопрос, почему учителя становятся учителями. Когда меня об этом спрашивают дети, я отвечаю, что это одна из тех профессий, где можно играть. Это место работы, где ты можешь всю жизнь играть, искать, пробовать. Это хорошая и интересная работа, которая постоянно меняется. Того, что было вчера, уже не будет завтра», - объясняет педагог.

Очень много ей пришлось поменять и освоить за время дистанционного обучения, на которое в середине марта школы Эстонии были вынуждены перейти из-за пандемии коронавируса. «Рабочие дни стали длиннее, я заканчиваю работать в час-два ночи. Вероятно, и у родителей сейчас тоже много забот. Но это интересное время. За много лет я не освоила столько технических приемов, как за последние месяцы, - признается Кристина Ляэн. - Если мы начинали с учебника и тетради, то сейчас можем делать интерактивные видеоуроки, которые уже содержат задания. Именно они стали самыми сложными для меня, но все удалось. Первый раз я делала интерактивный урок полтора недели, второй раз — уже полдня. Теперь у меня получается делать больше».

По словам Кристины Ляэн, в Таллиннской Паэской гимназии очень хорошо построено дистанционное обучение, поэтому с технической точки зрения проблем не возникает. Скорее, первое время психологически было сложно перестроиться на новую форму обучения. «Первые две недели мы жили вместе с детьми виртуально, но в конце второй недели стало понятно, что дети привыкли, возникла новая рутина и нужны новые идеи, как привлечь внимание детей. Этим мы и занимаемся», - заключила она.