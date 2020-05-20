Прокуратура предъявила обвинение в коррупции Урмасу Арумяэ, который был советником Марта Ярвика

Согласно обвинению, Урмас Арумяэ в качестве должностного лица консультировал министра сельской жизни по правовым вопросам, одновременно являясь адвокатом подозреваемых по уголовному делу, в котором потерпевшим проходил подведомственный министерству департамент сельхозрегистров и информации (PRIA).

В ноябре прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, может ли советник министра участвовать в принятии решений в качестве должностного лица и направлять решения лицам, связанным с ним, предоставляя юридические консультаций министру: Арумяэ консультировал министра по вопросу предоставления разрешения PRIA в уголовном процессе, будучи адвокатом подозреваемых по тому же уголовному делу. PRIA запросил у Министерства сельской жизни полномочия на возвращение от клиентов Урмаса Арумяэ 1,1 млн евро в качестве пособий, выплаченных как инвестиции.

Став советником, Урмас Арумяэ отказался от представления юридических, но не физических лиц в упомянутом уголовном процессе. «Прокуратура считает, что уход Урмаса Арумяэ с должности адвоката был просто показным, поскольку он отказался от представления юридических лиц, но продолжал защищать физических лиц в советах директоров тех же компаний. В то же время юридические лица были представлены другим адвокатом, работающим в том же офисе. В результате юридические лица все-таки еще были связаны с Урмасом Арумяэ , - сказала прокурор по особым делам Леэлет Кивиоя.

Прокуратура считает, что Урмас Арумяэ должен был быть в курсе экономических интересов своих клиентов и желании его ответчиков не возвращать пособия, что могло повлиять на его решения в качестве советника министра сельской жизни. Таким образом, согласно закону о борьбе с коррупцией, Урмас Арумяэ знал об угрозе коррупции. «Чиновник также должен немедленно сообщить непосредственному руководителю об ограничении действия, которое не было сделано обвиняемым в этом случае», - добавила Кивиоя.

По словам главы бюро Центральной уголовной полиции по борьбе с коррупцией Мати Омблера, важно повышать уровень осведомленности о коррупции среди советников министерств, чтобы снизить потенциальные риски.

Прокуратура представила обвинение в отношении Арумяэ по статье Закона о борьбе с коррупцией, касающейся осознанных особенно крупных нарушений ограничения на действия, то есть на сумму более 400 000 евро.

Уголовное дело расследовало бюро Центральной уголовной полиции по борьбе с коррупцией, расследование возглавляла Пыхьяская окружная прокуратура.