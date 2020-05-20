В Италии более ста членов мафии, включая детей одного из самых одиозных мафиози, получали выплаты для малоимущих

Более ста представителей крупной итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" необоснованно получали государственное пособие для малоимущих, выяснила Финансовая гвардия страны. Так называемый гражданский доход в течение нескольких месяцев получал 101 член мафии, еще 15, являясь членами семей адресатов пособия, подписывали заявления о необходимости выплат, пояснил РИА «Новости» капитан Финансовой гвардии Джорджо Сильвестри.
В числе получателей пособия оказались дети «итальянского Пабло Эскобара» Роберто Паннунци - главы группировки «Ндрангета», одного из крупнейших поставщиков кокаина в мире. Паннунци хвастался, что не считает, а взвешивает деньги, пишет NEWSru со ссылкой на газету La Repubblica. В 2013 году мафиозный босс был арестован.
Его сын Алессандро, осужденный за контрабанду кокаина, запросил гражданский доход сразу же по выходу из тюрьмы в 2018 году. Представители преступных кланов успели получить выплаты на общую сумму в 516 тысяч евро. Эти деньги будут отозваны обратно в казну. Выплата еще более 470 тысяч евро заблокирована.
«Ндрангета» зародилась в области Калабрия на юге Италии, но со временем синдикат распространился на север страны и в другие государства. Название группировки, специализирующейся на контрабанде кокаина, происходит от греческого «андрагатия», что значит «доблесть». По некоторым подсчетам, «Ндрангета» контролирует до 80% торговли кокаином в Европе.
В декабре прошлого года в рамках крупнейшей с 1980-х годов операции по борьбе с «Ндрангетой» были задержаны более 330 человек. Спецоперация проходила во всех регионах Италии, от Альп до Сицилии, ряд подозреваемых были задержаны в Германии, Швейцарии и Болгарии. По делу проходят в том числе политики, высокопоставленные правоохранители, адвокаты, предприниматели и чиновники.
В пандемию коронавируса мафии стало сложнее действовать, но эксперты не сомневаются, что она найдет способы воспользоваться ситуацией. На Сицилии бывшие члены мафии и близкие к ней раздавали жителям еду, а некоторые предприниматели, терпящие крах, просто ждут, когда кто-то из мафии предложит купить их бизнес, пишет Русская служба Би-би-си. Однако, скорее всего, такая помощь обернется зависимостью: мафия обязательно потребует что-то взамен.