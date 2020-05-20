В Италии более ста членов мафии, включая детей одного из самых одиозных мафиози, получали выплаты для малоимущих

В числе получателей пособия оказались дети «итальянского Пабло Эскобара» Роберто Паннунци - главы группировки «Ндрангета», одного из крупнейших поставщиков кокаина в мире. Паннунци хвастался, что не считает, а взвешивает деньги, пишет NEWSru со ссылкой на газету La Repubblica. В 2013 году мафиозный босс был арестован.

Его сын Алессандро, осужденный за контрабанду кокаина, запросил гражданский доход сразу же по выходу из тюрьмы в 2018 году. Представители преступных кланов успели получить выплаты на общую сумму в 516 тысяч евро. Эти деньги будут отозваны обратно в казну. Выплата еще более 470 тысяч евро заблокирована.

«Ндрангета» зародилась в области Калабрия на юге Италии, но со временем синдикат распространился на север страны и в другие государства. Название группировки, специализирующейся на контрабанде кокаина, происходит от греческого «андрагатия», что значит «доблесть». По некоторым подсчетам, «Ндрангета» контролирует до 80% торговли кокаином в Европе.

В декабре прошлого года в рамках крупнейшей с 1980-х годов операции по борьбе с «Ндрангетой» были задержаны более 330 человек. Спецоперация проходила во всех регионах Италии, от Альп до Сицилии, ряд подозреваемых были задержаны в Германии, Швейцарии и Болгарии. По делу проходят в том числе политики, высокопоставленные правоохранители, адвокаты, предприниматели и чиновники.