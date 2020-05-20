В Эстонии на рабочих местах начали тестировать цифровые иммунные паспорта

Цифровой паспорт иммунизации собирает данные и позволяет людям делиться своим иммунным статусом с третьими лицами, такими как работодатель, используя временно сгенерированный после диги-идентификации QR-код.

«Цифровой иммунный паспорт нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии», - сказал Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

Многие страны и компании сейчас спешат с разработкой приложений по отслеживанию контактов.

Помимо технологических предпринимателей, в Back to Work задействованы местные медэксперты и государственные чиновники. Отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали тестировать паспорт.