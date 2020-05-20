Ср, 20.05.2020
Если руководитель выполняет эти задачи, надо держать обещание и выплатить ему премию. Без разницы, что наступил кризис. Кайдо Падар
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  • В Эстонии на рабочих местах начали тестировать цифровые иммунные паспорта

В Эстонии на рабочих местах начали тестировать цифровые иммунные паспорта

Цифровой иммунный паспорт.

ФОТО: Shutterstock

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунизации, созданных командой основателей Transferwise и Bolt, чтобы найти более безопасный способ возвращения людей на рабочие места после того, как коронавирусный карантин закончится, сообщает Reuters.

Цифровой паспорт иммунизации собирает данные и позволяет людям делиться своим иммунным статусом с третьими лицами, такими как работодатель, используя временно сгенерированный после диги-идентификации QR-код.

«Цифровой иммунный паспорт нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии», - сказал Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

Многие страны и компании сейчас спешат с разработкой приложений по отслеживанию контактов.

Помимо технологических предпринимателей, в Back to Work задействованы местные медэксперты и государственные чиновники. Отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали тестировать паспорт.

«Мы ищем любое решение, чтобы вернуть персонал на работу, а клиентов - в постели нашего отеля», - сказал Кайдо Ояперв, гендиректор Radisson Blu Sky Hotel в Таллинне.

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