В Эстонии на рабочих местах начали тестировать цифровые иммунные паспорта

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунизации, созданных командой основателей Transferwise и Bolt, чтобы найти более безопасный способ возвращения людей на рабочие места после того, как коронавирусный карантин закончится, сообщает Reuters.
Цифровой паспорт иммунизации собирает данные и позволяет людям делиться своим иммунным статусом с третьими лицами, такими как работодатель, используя временно сгенерированный после диги-идентификации QR-код.
«Цифровой иммунный паспорт нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии», - сказал Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.
Многие страны и компании сейчас спешат с разработкой приложений по отслеживанию контактов.
Помимо технологических предпринимателей, в Back to Work задействованы местные медэксперты и государственные чиновники. Отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods являются одними из первых компаний, которые начали тестировать паспорт.
«Мы ищем любое решение, чтобы вернуть персонал на работу, а клиентов - в постели нашего отеля», - сказал Кайдо Ояперв, гендиректор Radisson Blu Sky Hotel в Таллинне.