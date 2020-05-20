Строительная компания решила сократить зарплаты членов совета

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что общее собрание утвердило чистую прибыль концерна за минувший хозяйственный год в размере 3,4 млн евро. Нераспределенная прибыль концерна за предшествующие периоды в сумме составила немногим более десяти миллионов евро, передало предприятие бирже. Акционеры решили не распределять прибыль и не производить отчисления как в резервный капитал, так и в другие резервы, предусмотренные законом и уставом концерна.

Общее собрание избрало также аудитором концерна за 2020 хозяйственный год прежнего аудитора, фирму KPMG Baltics OÜ.

В связи с истечением срока полномочий членов совета — Тоомаса Лумана, Меэлиса Мильдера, Сандора Лийве и Велло Кахро акционеры на собрании 20 мая продлили полномочия нынешних членов совета - Тоомаса Лумана, Сандора Лийве и Велло Кахро до 20 мая 2025 года, а также избрали новым членом совета Андре Лумана.

Акционеры также решили снизить оплату труда председателя совета, его заместителя и остальных членов на 20 процентов и с 1 июня назначить основной платой председателю 7200 евро в месяц, его заместителю 2400 евро в месяц и остальным членам совета по 960 евро в месяц.

Концерн Nordecon включает в себя предприятия, сосредоточенные на проектировании и генеральном подряде при строительстве зданий и сооружений. Географически предприятия концерна действуют в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнское предприятие концерна Nordecon AS зарегистрировано и находится в Таллинне (Эстония).