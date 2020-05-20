Метсоя: оборонная промышленность Эстонии нуждается в деньгах и расширении прав

По словам председателя комиссии по гособороне Рийгикогу Андреса Метсоя, оборонная промышленность Эстонии нуждается в большей государственной поддержке, чем раньше, а также расширении прав и возможностей.
Член партии «Отечество» Андрес Метсоя заявил в среду в ходе дискуссии о реализации основ политики безопасности Эстонии, что вклад в государственную оборону должен быть приоритетом Эстонии и во время экономического спада, сообщила в среду BNS пресс-служба партии.
Метсоя указал на необходимость усиления государственной поддержки для развития оборонной промышленности Эстонии.
По словам Метсоя, каждый кризис открывает возможности, в том числе и в оборонной промышленности. «Компании оборонной промышленности занимаются исследованиями и разработками в области обороны и безопасности, что приносит пользу репутации и предпринимательству Эстонии. Поэтому нашим приоритетом должен быть ориентированный на международный рынок конкурентоспособный сектор оборонной промышленности», - сказал Метсоя.
«Требование двух процентов и запланированные на данный момент инвестиции не должны быть забыты даже в контексте экономического кризиса. Каждый потраченный евро нужно оценивать критически, но сокращение оборонного бюджета, которое в краткосрочной перспективе кажется легким решением, поставило бы под угрозу долгосрочную перспективу и устойчивость нашей государственной обороны. Наши общие усилия должны быть нацелены на обеспечение максимальной обороноспособности и поиск необходимого финансирования», - сказал Метсоя.