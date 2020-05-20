Департамент здоровья выяснил, как вирус попал в дом по уходу в Лихула

Долгое время оставалось неизвестным, как коронавирус попал в дом попечения Südamekodu в Лихула. В среду руководство волости Ляэранна сообщило, что западный регион Департамента здоровья наконец это выяснил. А именно, 30 апреля на собеседование о приеме на работу приходил человек из Пярну, который несколько дней назад сделал тест на коронавирус и его результат был отрицательным.