Ср, 20.05.2020
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  • Департамент здоровья выяснил, как вирус попал в дом по уходу в Лихула

Департамент здоровья выяснил, как вирус попал в дом по уходу в Лихула

Коронавирус.

ФОТО: Shutterstock

По данным руководства волости Ляэранна, Департамент здоровья выяснил, как коронавирус распространился в доме по уходу Südamekodu в Лихула, в результате которого заразились 13 пациентов. Также помимо заразившегося ранее директора дома в среду вирус был подтвержден у еще одного работника, передает Rus.ERR.

Долгое время оставалось неизвестным, как коронавирус попал в дом попечения Südamekodu в Лихула. В среду руководство волости Ляэранна сообщило, что западный регион Департамента здоровья наконец это выяснил. А именно, 30 апреля на собеседование о приеме на работу приходил человек из Пярну, который несколько дней назад сделал тест на коронавирус и его результат был отрицательным.

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