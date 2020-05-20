Первый эстонский фермер, прибывший на рынок со своей клубникой, на украинцев не надеется

"Могу предложить только последние ящики", - сказал в полдень порталу Sakala Ярмо Кассь, молодой владелец хутора Силлаотса.

За 400 грамм клубники он просил пять евро, что составляет 12 евро за килограмм. Греческие продавцы клубники за соседними прилавками просили шесть евро за килограмм. В отличие от предыдущих лет, по словам Яармо Касся, жалоб на высокие цены не прозвучало.

В общей сложности хутор Силлаотса привез на рынок около двадцати килограммов клубники. Преимуществом перед греческой клубникой Яармо Кассь считает лучшее качество и вкус. Предлагаемые в настоящее время ягоды Силлаотса поступают из теплицы.

"В этом году плоды созрели неожиданно рано. Земля не промерзла в этом году, и растение смогло начать расти вовремя, и цветы появились очень рано", - сказал он.

Кроме того, в этом году он тестирует новые более ранние сорта, в среду в продаже появилась клубника сорта Flair.

"Конечно, я использовал укрывной материал, я им очень активно пользовался, чтобы ягоды созрели в теплице как можно скорее. Продавец билета на рынок сказал, что мы первые поставщики клубники в Эстонии в этом году", - сказал он.

По наблюдениям продавца, в среду на рынке людей было немного, и многие покупатели уже были знакомы. Производитель клубники сообщил прошлым вечером на Facebook о прибытии на рынок, и в комментариях к этой публикации появилось несколько заказов.

"Прошлым вечером сам собрал ягоды, мой старший сын помог собрать коробки", - сказал он.

Ярмо Кассь надеется получить первую клубнику из-под укрывного материала в середине июня, но прохладная весна сильно замедлила развитие, и холод коснулся цветов, хотя они были укрыты. Развитию также мешают прохладные ветры и дождь.

Согласно прогнозам Ярмо Касся, первые ягоды поступят из клубничных борозд без укрывного материала только в июле этого года, потому что там развитие полностью прекратилось в последние недели из-за холодной погоды. Основными сортами клубники Силлаота являются "Полька", "Соната" и "Мальвина". Выращиванием ягод в Силлаотса занимаются в течение шести лет и с каждым годом производство немного расширялось. Помимо клубники выращивают горох, чернику и малину.

На клубничное поле площадью около одного гектара ищут сборщиков. "В этом году надеяться на украинцев не стоит, мы пытаемся справиться с эстонцами", - сказал владелец хутора Силлаотса. "Согласно объявлению в Facebook, довольно много людей заинтересованы в сборе, но большинство из них - это матери, которые сидят дома с детьми, или те, кто уже ходит на работу в другое место".

Крупнейший иностранный продавец клубники в Вильяндимаа Сийм Кютть, предлагает греческую клубнику в торговых центрах и на рынке Вильянди по цене шесть евро за килограмм. "В Греции, как и в Эстонии, иностранную рабочую силу не допускают, поэтому наблюдается недостаток сборщиков, но в Европе спрос на клубнику очень высок. Мы должны были закупать клубнику по цене в три раза выше, чем в прошлом году", - сказал Кютть.​