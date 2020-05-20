Elron: 26 и 27 мая на участке Эльва-Валга пассажиров будут перевозить замещающие автобусы

Участок железной дороги Эльва-Валга будет временно закрыт для движения поездов с 7:00 утра 26 мая до 11:00 следующего дня. Первый поезд из Валга будет следовать по обычному расписанию, но на последующих рейсах между Эльва и Валга пассажиры будут перевозиться автобусами. 27 мая автобусом придется воспользоваться только на раннем утреннем рейсе Валга-Тарту, дневные же поездки будут полностью обслуживаться поездом.

Остановки замещающих автобусов будут отмечены знаками в цветах Elron; информация об их местонахождении и об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ. Информацию о расписании движении поездов можно узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Также обращаем внимание на то, что на замещающих автобусах нельзя перевозить велосипеды. Для проезда по участку, обслуживаемому автобусами, просим пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться с нами по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.