В одном из эстонских университетов вступительных экзаменов в этом году не будет

Эстонский университет естественных наук в связи с чрезвычайным и положением и долгим отсутствием ясности в отношении проведения государственных экзаменов, в этом году решил организовать прием только на основе аттестата средней школы.
В этом году уникальную возможность для абитуриентов предоставил Эстонский университет естественных наук, готовый принять учащихся лишь на основе оценок, полученных в средней школе. В вузе считают, что это отличная возможность не только для нынешних выпускников, но и для всех тек, кто желает улучшить свои профессиональные знания или переучиться на другую специальность, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Безусловно, мы не призываем выпускников гимназий отказаться от сдачи государственных экзаменов. Но, если вы хотите в этом году поступать именно в Университет естественных наук, то вам государственные экзамены не нужны", - сказала проректор по учебной работе Эстонского университета естественных наук Эндла Рейнтам.