В одном из эстонских университетов вступительных экзаменов в этом году не будет

В этом году уникальную возможность для абитуриентов предоставил Эстонский университет естественных наук, готовый принять учащихся лишь на основе оценок, полученных в средней школе. В вузе считают, что это отличная возможность не только для нынешних выпускников, но и для всех тек, кто желает улучшить свои профессиональные знания или переучиться на другую специальность, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".