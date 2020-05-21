Счастливчик сорвал джекпот в Bingo Loto: выигрыш превысил 370 000 евро

Это третий случай за год, когда игрок Bingo Loto срывает джекпот. В предыдущий раз главный приз был разыгран шесть недель назад, 8 апреля, когда рекордные 907 007 евро выиграла жительница Таллинна.

Также вчера был разыгран джекпот в Vikinglotto, который поделили между собой житель Дании и Норвегии. Каждый победитель получит по 15 357 112,70 евро. В Эстонии в розыгрыше 5+1 купивший в интернете игрок получил 58 381,80 евро.