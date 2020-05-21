Чт, 21.05.2020
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  • При пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

При пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Спасатели. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня рано утром в Тарту в многоквартирном доме произошел пожар, в котором погиб человек, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт дежурного в 6.32. Прибывшие на место спасатели вытащили из квартиры на первом этаже 60-летнего мужчину, которого сразу же начали реанимировать. В 7.00 стало известно, что он скончался. Со второго этажа были эвакуированы пять человек.

Причины возгорания устанавливаются. В пострадавшей от пожара квартире, по всей видимости, отсутствовал дымовой датчик.

В Спасательном департаменте призывают проверить работоспособность имеющихся дома датчиков, поскольку только исправное устройство может спасти жизнь.

В этом году в Эстонии в пожарах погибло 17 человек.

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