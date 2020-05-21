При пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт дежурного в 6.32. Прибывшие на место спасатели вытащили из квартиры на первом этаже 60-летнего мужчину, которого сразу же начали реанимировать. В 7.00 стало известно, что он скончался. Со второго этажа были эвакуированы пять человек.