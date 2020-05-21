При пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Сегодня рано утром в Тарту в многоквартирном доме произошел пожар, в котором погиб человек, сообщила пресс-служба Спасательного департамента.
Сообщение о возгорании в многоквартирном доме поступило на пульт дежурного в 6.32. Прибывшие на место спасатели вытащили из квартиры на первом этаже 60-летнего мужчину, которого сразу же начали реанимировать. В 7.00 стало известно, что он скончался. Со второго этажа были эвакуированы пять человек.
Причины возгорания устанавливаются. В пострадавшей от пожара квартире, по всей видимости, отсутствовал дымовой датчик.
В Спасательном департаменте призывают проверить работоспособность имеющихся дома датчиков, поскольку только исправное устройство может спасти жизнь.
В этом году в Эстонии в пожарах погибло 17 человек.