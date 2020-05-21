Кино и немцы: война в формате карантина и телевидения

Верить в предлагаемые авторами обоих сериалов обстоятельства или не верить – дело ваше. Мне же хочется вспомнить тоже показанный по ТВ в эти майские дни, хотя снятый пятью годами раньше сериал Андрея Прошкина «Переводчик».

Андрей Прошкин (между прочим, сын известнейшего режиссера Александра Прошкина, тут природа на втором поколении не отдохнула) – не чета безвестным изготовителям среднестатистических сериалов. На его счету такие фильмы, как «Орда», «Орлеан», «Миннесота», «Спартак и Калашников».)

Герой «Переводчика» - смешной «маленький человек», учитель химии Андрей Петрович Стариков; дети явно любят его, но не очень уважают: Стариков добивается внимания на уроках, пародируя жестикуляцию и походку Чарли Чаплина, за что и заслужил прозвище «Чарли». В роли Старикова Прошкин снял актера, вроде бы, абсолютно неподходящей индивидуальности: Виталий Хаев сыграл на своем веку стольких громогласных крепких мужиков, отчаянных матерщинников, что в ином образе его трудно представить. А напрасно! Зачуханный интеллигент, неловкий, беспомощный в быту, отчаянно пытающийся привести к общему знаменателю матушку, даму из «бывших», с безупречными светскими манерами (Лариса Малеванная) и красивую простушку-жену (Карина Андоленко), почти что – грустный клоун, сыгран Хаевым великолепно.

Таганрог, где происходит действие, стремительно захватывают немцы, они входят в город, когда в школе идут уроки, и Стариков с его абсолютной непрактичностью просит немецкого офицера дать в сопровождение солдат, чтобы дети могли безопасно разойтись по домам. Самое удивительное, что штурмбаннфюрер Ляйтнер выполняет его просьбу.

В фильме нет батальных сцен, но Прошкин настаивает на том, что война, помимо всего прочего, еще и абсурдна. Один из мальчиков запевает: «Слушай рабочий, война началася!» Немецкий солдат, не поняв ни слова, одобрительно кивает: «Хорошо поешь!».

Стариков хорошо говорит по-немецки (мамино воспитание!), и Ляйтнер приглашает его работать переводчиком в учреждение, которое открылось в бывшей школе. И тут между учителем и офицером SD возникают странные, небезопасные для Старикова и явно развлекающие Ляйтнера отношения. Герой картины знает: пришлось пойти на службу к врагу, из этого необходимо извлечь какую-то пользу для себя и для других людей, Стариков сначала защищает свое маленькое личное пространство, затем спасает школьников, которые припрятали приемник, слушали советское радио, записывали сводки с фронта и расклеивали их по ночам. (Трогательная подробность: увидев на стене листовку, Стариков педантично исправляет в ней грамматические ошибки).

Ужас в том, что герой понимает: он должен ненавидеть немцев, но те, с которыми он имеет дело, не дают повода. Ляйтнер (его очень точно, не впадая в карикатурность, играет немецкий актер Йоахим Пауль Ассбёк) снисходительно доброжелателен, даже, кажется, позволяет себе быть человечным – вне службы. Любит фильмы запрещенного в Германии Чарли Чаплина и поощряет Старикова пародировать Чарли; к идеологии нацизма относится прохладно: вы же понимаете, Чарли, это пропаганда… ну какой вы «унтерменш», дело же не в форме черепа, а в его содержании!». Стариков пробует помаленьку вредить оккупантам, но взорванная им мина убивает двоих предателей-полицаев, а немцы за это вешают двадцать человек. Глухонемой сосед попал в заложники, жена умоляет Старикова спасти его, предлагает подкупить немцев бидоном черной икры. Ляйтнер согласен, но среди приговоренных – мальчик, переводчик хочет спасти и его, но Ляйтнер категоричен: я могу дать вам одного, а не двоих. Стариков спасает ребенка – и соседка начинает презирать его как предателя.

Герой видит все новые преступления против человечности, которые совершают нацисты, и пробует действовать, он даже устраивает покушение на своего «приятеля» Ляйтнера. А затем, ожидая разоблачения и казни, отправляет семью в соседнюю деревню. Стариков разоблачен, но Ляйтнер продолжает играть с ним, как сытый кот с мышью, которая интересна не своей питательностью, а своими метаниями. Он выводит Старикова за территорию города, имитирует расстрел, а потом отпускает: мол, иди отсюда, это не твоя война. Только будь осторожен, потому что эсэсовцы за городом проводят облавы.

Каждая безрассудная акция Старикова только ухудшает положение. Вот уж действительно: хотелось, как лучше, а получилось… Стариков оказывается в положении человека, заключившего сделку с дьяволом: такого «партнера» не обманешь и не умилостивишь, игра будет идти только по его законам. Нельзя делать выбор частично. И хотя сегодня нас мороз по коже продирает, когда мы слышим строки Константина Симонова: «Сколько раз ты видишь его, столько раз его и убей!», и это противоречит нашему представлению о гуманности, политкорректности и пр., но тогда альтернативы не было. И смешной человек, увидев на месте деревни пепелище, возвращается в город, хватает «шмайссер» и начинает поливать огнем всех немцев, какие попадутся на пути. Трагикомедия завершается как высокая трагедия.