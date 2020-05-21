Автобусное сообщение восстанавливается с большим трудом

Если еще на прошлой неделе автобусное сообщение между Таллинном и другими большими городами было довольно редким, то к настоящему времени ситуация стала лучше. Например, в Пярну вместо восьми автобусов ходит 11, в Тарту 12, в Хаапсалу 11, а в Нарву девять вместо пяти. Если какое-то время в Вильянди вообще не ходили автобусы, то к настоящему моменту открыли четыре рейса.

«В последние две-три недели в Эстонии на внутренних маршрутах число пассажиров постепенно увеличивается, но эти показатели все равно в шесть раз меньше, чем в тот же период прошлого года», - сообщил исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг. К концу недели Lux Express восстановит половину внутригосударственных автобусных маршрутов. На этой неделе будет открыто 18 автобусных линий в Тарту, Пярну, Курессааре и Нарву.

Ритсберг отметил, что в период чрезвычайного положения объемы перевозок Lux Express составляли около 10 процентов от обычных показателей. «Тот факт, что сейчас объемы перевозок вырастут до половины прежних объемов не означает, что проблема решится, - заявил он. – Поездки по Эстонии составляли треть от общего объема. Международные маршруты по-прежнему на нуле». На предстоящей неделе компания планирует возобновить поездки в Ригу и Вильнюс. Янно Ритсберг выразил надежду, что постепенно границы откроют и другие страны.

«Чтобы сводить концы с концами, придется принимать непростые решения, - говорит исполнительный директор Lux Express. – Мы потеряли 80% процентов оборота. Если спрос не возрастет во второй половине года, положение станет очень непростым. Для прибыльности бизнеса необходима заполняемость автобусов на 65-70 процентов. Уменьшение зарплаты водителей автобусов будет во многом зависеть от того, как государство будет компенсировать зарплаты».

Пассажиры постепенно возвращаются

Руководитель Go Bus Андрей Мяндла сказал, что к настоящему моменту восстановлена работа 65 процентов прежних маршрутов. «Автобусы ходят по всем направлениям, но не в прежних объемах, - сказал он. – Люди стали путешествовать. Следим за обстановкой, чтобы решить, какие еще линии можно запустить».

Мяндла сказал, что поскольку львиная доля оборота Go Bus приходится заказанные государством на уездные маршруты, их предприятие не смогло рассчитывать на компенсацию зарплаты от Кассы страхования от безработицы. «Оборот не упал как минимум на 30 процентов. Зарплаты сократили незначительно лишь у водителей, работающих на линиях дальнего следования».

Представитель MK Autobuss Таир Тедер сообщил, что в настоящее время они запустили половину маршрутов. «С 1 июня возобновим работу в полном объеме, - заверил он. – Число пассажиров росло начиная с конца апреля. С каждым днем людей становится все больше».

В MK Autobuss также воспользовались компенсацией зарплат, выплачиваемой Кассой страхования от безработицы.