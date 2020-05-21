Чт, 21.05.2020
Очень печально, что правящая коалиция в сложное для общества время принимает решения, ограничивающие демократию. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Посещение туалета в этой таллиннской квартире может закончиться трагедией

Смотрите ⟩ Посещение туалета в этой таллиннской квартире может закончиться трагедией

WC-pott asub järsu trepi kõrval.

ФОТО: KV.EE

В центре Таллинна, на улице Висмари сдается внаем маленькая однокомнатная квартира. Вроде бы ничего особенного, если бы не одна деталь, сообщает Kodustiil

Квартира с отдельным входом состоит из двух частей - жилого помещения и коридора. Там есть все, необходимое для жизни: и душ, и кухонный уголок, и туалет. Интересной квартиру делает один факт: туалет, а вернее, не защищенный перегородкой унитаз находится в коридоре рядом с лестницей. При пользовании этим оригинальным туалетом необходимо соблюдать осторожность, так как существует реальный риск падения с лестницы.

Падение вниз может иметь последствия.

ФОТО: KV.EE

Несмотря на некоторый экстрим, это довольно приемлемый вариант для тихого столичного центра. Наниматель должен платить только 250 евро за месяц.

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ