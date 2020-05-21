Смотрите ⟩ Посещение туалета в этой таллиннской квартире может закончиться трагедией

Квартира с отдельным входом состоит из двух частей - жилого помещения и коридора. Там есть все, необходимое для жизни: и душ, и кухонный уголок, и туалет. Интересной квартиру делает один факт: туалет, а вернее, не защищенный перегородкой унитаз находится в коридоре рядом с лестницей. При пользовании этим оригинальным туалетом необходимо соблюдать осторожность, так как существует реальный риск падения с лестницы.