Смотрите ⟩ Посещение туалета в этой таллиннской квартире может закончиться трагедией

В центре Таллинна, на улице Висмари сдается внаем маленькая однокомнатная квартира. Вроде бы ничего особенного, если бы не одна деталь, сообщает Kodustiil.
Квартира с отдельным входом состоит из двух частей - жилого помещения и коридора. Там есть все, необходимое для жизни: и душ, и кухонный уголок, и туалет. Интересной квартиру делает один факт: туалет, а вернее, не защищенный перегородкой унитаз находится в коридоре рядом с лестницей. При пользовании этим оригинальным туалетом необходимо соблюдать осторожность, так как существует реальный риск падения с лестницы.
Несмотря на некоторый экстрим, это довольно приемлемый вариант для тихого столичного центра. Наниматель должен платить только 250 евро за месяц.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.