В самом деле полезно: пять простых приемов накопления денег

Старший клиент-менеджер банка Luminor Кайре Мягер сказала на вебинаре, что у каждого человека на трудные времена должен быть денежный резерв в размере от трех до шести сумм месячного дохода. «Тот, у кого в нынешней ситуации имеются накопления, наверняка чувствует себя увереннее и спокойнее, чем человек, у которого резерва нет. Именно такие сложные времена, как сейчас, напоминают нам о важности накоплений», – сказала Мягер.

Экономить нужно начинать как можно скорее. По словам старшего клиент-менеджера, чтобы начать экономить, каждый должен критически пересмотреть свои повседневные привычки. Вы можете использовать различные приложения, электронную таблицу Excel или просто бумагу и карандаш для учета доходов и расходов. Важно иметь представление о том, откуда поступают деньги и на что они тратятся.

«Если вы уже так поступаете, то обычно можете видеть, где можно сэкономить. Например, одним из распространенных ненужных расходов является эмоциональный шопинг, которого можно избежать, если ходить в магазин со списком покупок», – объяснила Мягер.

Еще один хороший совет – делать фиксированный платеж прямо в день зарплаты. На вклад, на инвестиционный счет или куда-либо еще, чтобы вывести часть денег из поля зрения. «Если деньги находятся на обычном легкодоступном счете, эмоциональные покупки не заставят себя долго ждать», – сказала Кайре Мягер. Есть и второй вариант – перевести остаток текущего месяца за день до зарплаты на другой счет.

При сбережении и инвестировании важно учитывать диверсификацию инвестиций и поддержание буфера ликвидности, который можно быстро использовать в случае внезапной необходимости. Например, если все деньги инвестируются в недвижимость, то в случае внезапно возникших проблем, получить их быстро и легко невозможно. Таким образом, сбережения могут быть разделены между различными группами, такими как ликвидный резерв, акции, фонды и недвижимость.

По словам Мягер, не стоит даже в трудные времена отказываться от полезных долгосрочных методов накопления, таких как третья пенсионная ступень. «Хотя это легко сделать, такое решение потребует очень тщательного рассмотрения. Во-первых, это накопление со льготами по подоходному налогу, во-вторых, в ситуации, когда цены на рынках ценных бумаг падают, портфель может пополняться гораздо быстрее», – добавила она.

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