У части жителей Швеции выработались антитела к коронавирусу

В ходе исследования, которое все еще продолжается, констатировано, что у 7,3% жителей Стокгольма, которые были проверены в конце апреля, были антитела.

Агентство отмечает, что иммунная система вырабатывает антитела через несколько недель.

На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что до сих пор в Стокгольме Covid-19 могли заразиться чуть больше 20%.

В столице Швеции зарегистрировано более трети от всех обнаруженных в стране случаев.

В ходе исследования было проанализировано 1104 теста.

В других регионах число людей, у которых были обнаружены антитела, - меньше. На юге страны - 4,2%, а в окрестностях Гетеборга - 3,7%.

По результатам исследования выяснилось, что распространенность коронавиурса выше среди людей в возрастной группе от 20 до 64 лет - антитела были у 6,7%. Среди людей старше 65 лет - у 2,7%.

В возрастной группе до 19 лет антитела были примерно у 4,7%.