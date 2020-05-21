Чт, 21.05.2020
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У части жителей Швеции выработались антитела к коронавирусу

Стокгольм, конец апреля 2020 года

ФОТО: ANDERS WIKLUND / EPA

Более чем у пятой части жителей Стокгольма выработались антитела к новому коронавирусу, сообщает Русский TVNET со ссылкой на Агентство общественного здоровья Швеции.

В ходе исследования, которое все еще продолжается, констатировано, что у 7,3% жителей Стокгольма, которые были проверены в конце апреля, были антитела. 

Агентство отмечает, что иммунная система вырабатывает антитела через несколько недель. 

На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что до сих пор в Стокгольме Covid-19 могли заразиться чуть больше 20%.

В столице Швеции зарегистрировано более трети от всех обнаруженных в стране случаев. 

В ходе исследования было проанализировано 1104 теста. 

В других регионах число людей, у которых были обнаружены антитела, - меньше. На юге страны - 4,2%, а в окрестностях Гетеборга -  3,7%. 

По результатам исследования выяснилось, что распространенность коронавиурса выше среди людей в возрастной группе от 20 до 64 лет - антитела были у 6,7%. Среди людей старше 65 лет - у 2,7%. 

В возрастной группе до 19 лет антитела были примерно у 4,7%. 

Как известно, Швеция не вводила никаких строгих ограничительных мер. Подход шведских властей к борьбе с распространением коронавируса критиковался и за рубежом, и внутри страны. В стране на данный момент зарегистрировано 31 523 случая Covid-19 и 3831 смерть. 

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