Эксперт: продавцы квартир стиснули зубы, но цен не снижают

В середине мая стали поговаривать, что худший период коронакризиса подходит к концу, и покупатели недвижимости, которые с марта по апрель боялись заражения, начали понемногу возвращаться на рынок.

Покупатели никуда не делись

В некоторых случаях можно смело сказать, что интерес покупателей, несмотря ни на что, не исчез. Так, например, уникальные объекты с явными конкурентными преимуществами, цена которых не является первым аргументом для покупки заинтересованной стороны, продолжают вызывать интерес. Например, вид на море, известный архитектор или хороший уровень дизайна могут сделать объект недвижимости уникальным.

Однако продавцы стандартных квартир не спешат снижать цены, и те остаются на уровне начала года, да и соглашаться с покупателями, которые торгуются на понижение, продавцы квартир тоже не спешат.

Можно ожидать, что цены все-таки будут снижаться, но довольно медленно. Резкое снижение цен предотвратили субсидирование заработной платы и кредитные отпуска.

Лучше выждать?

Ранее покупателей успокаивали, приводя важные для них аргументы, что де зарплаты растут и рабочие места им гарантированы. Теперь эти козыри не срабатывают. Банкиры утратили оптимизм и смотрят на клиентов с подозрением. Размер самофинансирования и процентные ставки несколько выросли.

Эти факторы означают, что средний покупатель может не иметь возможности приобрести недвижимость, так как он не уверен, что сохранит работу и доход, а также сегодняшние цены на квартиры кажутся ему сомнительными и слишком высокими.

Цыплят по осени считают

Изменения на рынке недвижимости происходят медленно. Можно ожидать, что через несколько месяцев продавцы начнут нервничать. Осенью решения будут принимать те собственники недвижимости, чьи кредитные отпуска подойдут к концу. Таким образом, во втором полугодии мы сможем увидеть, как начнут снижать цены те продавцы недвижимости, которые уже не смогут больше ждать.

Другие продавцы недвижимости непоколебимы, как скала. Они заморозили цены и, по сути, отложили реальные продажи на далекое будущее. Если сделка, а значит, и получение денег переносятся на неопределенное время, и это не вызывает у них проблем, такой план может быть совсем не плохим.