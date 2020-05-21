Всего за несколько недель абсолютно здоровый 14-летний подросток в Соединенных Штатах заболел так, что не мог самостоятельно двигаться. Внезапное ухудшение здоровья мальчика было вызвано тяжелым воспалительным синдромом, который появился на фоне коронавирусной инфекции и отмечался у сотен детей в Европе и США, пишет Rus.TVNET со ссылкой на The New York Times.

Когда в середине апреля на руках 14-летнего Джека МакМорроу появилась красная сыпь, его отец решил, что это из-за чрезмерного использования дезинфицирующих средств. Когда родители Джека заметили, что глаза мальчика выглядят стеклянными, они подумали, что это из-за видеоигр и телевизора. Когда у него вдруг начал болеть живот и он отказался от обеда, они подумали, что он съел слишком много печенья или что-то в этом роде, рассказывает Джек. Он учится в девятом классе, любит комиксы Marvel и хочет научиться играть на гитаре песню группы Led Zeppelin "Stairway to Heaven".

Пульсирующие, жгучие волны боли

Однако в течение следующих десяти дней Джек продолжал чувствовать себя все хуже и хуже. Его родители консультировались с педиатрами и возили его в больницу в отделение скорой помощи. Затем однажды утром он почувствовал, что больше не может двигаться.

У Джека была высокая температура, учащенное сердцебиение и опасно низкое кровяное давление, а лимфатический узел увеличился до размера теннисного мяча. Тело наполняли "пульсирующие, жгучие волны", как рассказывает он сам.

Ранее абсолютно здоровый Джек в тот день был госпитализирован с сердечной недостаточностью. Это мрачный пример недавно широко распространенного воспалительного синдрома, связанного с новым коронавирусом Covid-19, который был обнаружен примерно у 200 детей в Соединенных Штатах и ​​Европе. Некоторые из них умерли.

Состояние, названное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) мультисистемным воспалительным синдромом, вызвало обеспокоенность, так как ранее считалось, что пандемия практически не затрагивает детей.

В отличие от коронавируса, который поражает легкие, синдром вызывает воспаление во всем теле и может серьезно повредить сердце. Его можно сравнить с редкой болезнью Кавасаки, но врачи обнаружили, что новый синдром поражает сердце по-разному и чаще встречается у детей школьного возраста, чем у новорожденных и младенцев.

Чаще всего синдром проявляется более чем через неделю после заражения у детей, у которых не было начальных симптомов коронавируса.

На заседании Сената на прошлой неделе главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что "нельзя быть опрометчивыми, думая, что дети полностью защищены от вредного воздействия".

"Он мог умереть, - сказал Георг Ганейа, который вместе с женой Камилией уже много лет является семейным врачом Джека. - За сердечно-сосудистой недостаточностью могут последовать другие вещи. Остальные органы могут начинать отказывать один за другим, и выжить в такой ситуации очень сложно".

До воскресенья, 17 мая, в штате Нью-Йорк было зарегистрировано три случая смерти, связанных с синдромом. В одном только Нью-Йорке наблюдались 137 случаев заражения.

Никто не знал, что Джек инфицирован

Ни Джек, ни его родители - Джон МакМорроу и Дорис МакМорроу - не знали, что мальчик заразился коронавирусом. После 18 марта, когда Джека перевели на домашнее обучение, он всего один раз покинул квартиру, чтобы помочь матери в прачечной. Его родители и 22-летняя сестра также отказались от походов на улицу. Более того, тесты на коронавирус были отрицательными.

Через неделю после появления сыпи и боли в животе, то есть примерно через месяц после того, как Джек в последний раз посещал школу, у него поднялась температура до 38,9 градуса и начало болеть горло. Обеспокоенная мать организовала видеопосещение педиатра, который прописал антибиотики против возможной бактериальной инфекции. В течение нескольких дней самочувствие мальчика не менялось, а затем появлялись другие симптомы - опухшее горло, тошнота, сухой кашель, металлический привкус во рту.

25 апреля температура поднялась до 40,4 градуса, появилась сдавливающая боль в груди.

В то утро Камилия Ганейа позвонила семье и узнала, что Джек едва мог открыть рот. Она прописала стероиды и порекомендовала им обратиться в клинику скорой помощи. Там у Джека взяли анализ на коронавирус, но результата ему пришлось ждать два дня.

Лежа на диване, он не мог самостоятельно двигаться и найти подходящие слова, чтобы объяснить, что с ним происходит.

"Даже когда другие двигали мои конечности, мне было больно, - вспоминает подросток. - Единственный способ, которым я могу описать это - почти как электричество или огонь, бегущий по венам".

Если сегодня поедешь домой, уже завтра будешь мертв

Дома выяснилось, что у Джека очень низкое давление. Отец отнес его до машины. В больнице врачи внутривенно вводили ему различные жидкости и пытались понять, что происходит с мальчиком. У него не было явных респираторных проблем, типичных для Covid-19. Был получен результат анализа - отрицательный.

Подозревая, что у Джека может быть мононуклеоз, врачи готовились его выписать, полагая, что его можно безопасно наблюдать дома. Однако если давление снова понизится, он должен был непременно вернуться в больницу.

Когда глаза Джека покраснели, его мать убедила врачей оставить сына в больнице. После разговора с педиатром Джека был проведен еще один тест на коронавирус. На этот раз он был положительным. Джек умолял, чтобы его отпустили домой.

"Врач мне сказал, что если я сейчас поеду домой, то завтра буду уже мертв", - рассказывает Джек.

В детскую больницу его доставили с такой высокой температурой, что отцу приходилось ополаскивать его ледяной водой, но это не помогало.

В состоянии покоя сердце Джека билось 165 раз в минуту - в два раза быстрее, чем нужно. Сердце пыталось компенсировать крайне низкое кровяное давление, которое угрожало снабжению жизненно важных органов кислородом и питательными веществами. Такое состояние называется кардиогенным шоком.

Врачи не могли объяснить, почему сердечные функции Джека внезапно ухудшились. Его структура и ритм были нормальными, но кровеносные сосуды по всему телу воспалились - данное состояние называют васкулитом. "Когда кровоток не контролируется так хорошо, как должен", - отмечает лечащий врач Джека Томас Коннорс.

Врачи также опасались, что у Джека может быть воспаление сердца, или миокардит, который может привести к долгосрочным повреждениям, если его не лечить.

Лечить от всего

Состояние Джека не только вызывало тревогу, но и отражало новую пугающую тенденцию. "Я помню, что в то утро в больницу поступило несколько детей с подобным синдромом, и у меня было чувство - а что здесь вообще происходит?" - вспоминает Коннорс.

Казалось, что воспаление было вызвано чрезмерной реакцией иммунной системы, и Джек принимал лекарства от бактериальной инфекции, пока тесты не исключили ее.

"Когда привозят детей, у которых шок, нужно лечить от всего", - говорит врач.

Положительный тест Джека на коронавирус был ключом, однако у других детей с похожими симптомами анализы были отрицательными. Врачи пытались использовать другие методы, включая тесты на антитела, чтобы выяснить, была ли инфекция в прошлом. У большинства детей этот анализ, как и другие диагностические тесты, показал положительные результаты.

На третий день прибывания Джека в отделении интенсивной терапии, 29 апреля, стало понятно, что лекарство от кровяного давления недостаточно эффективно, и врачи начали думать о том, чтобы ввести катетер в пах для обеспечения организма большим количеством лекарств. Они также собирались подключить мальчика к "вентилятору". "Такой шаг необходим, когда сердце перестает выполнять свой долг", - сказал Коннорс.

Все это сильно напугало Джека и его родителей.

"Есть кардиолог, специалист по легким, специалист по инфекционным заболеваниям, все они говорят друг другу цифры и рецепты, которые для меня с таким же успехом могли быть на французском", - говорит Джон, который все время находился со своим сыном в больнице.

Первые достижения

Тем не менее врачи начали давать Джеку стероиды, которые могут оказывать противовоспалительные и иммуносупрессивные действия. Наконец-то начало казаться, что что-то работает. Спустя несколько часов Джеку необходимо было уже меньше лекарств для давления. "Джек снова стал нормальным Джеком", - описал ситуацию педиатр.

Врачи не уверены в том, какую роль cыграли стероиды, но с тех пор детям с мультисистемным воспалительным синдромом начали давать их гораздо быстрее, и результаты обнадеживали, рассказал Коннорс.

Однако после переезда в обычную палату Джек еще не был в полной безопасности. Его пульс составлял 30-40 ударов в минуту, что в два раза меньше, чем должно быть. По словам докторов, замедление сердечного ритма может быть связано со стероидами, но они не уверены полностью, поэтому Джека перевели в другое отделение, где работу сердца постоянно контролировали.

В течение следующей недели Джек выздоровел. Находясь в больнице, он отправил электронное письмо своему учителю биологии: "Я хотел поблагодарить вас за то, чему вы меня научили, за то, что оказали образовательную поддержку, которая помогла мне понять свое тело, когда это было наиболее необходимо".

Через десять дней после госпитализации Джек вернулся домой.