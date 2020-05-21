Изменения в офисной недвижимости: чего ожидать после карантина?

Пандемия коронавируса внесла ощутимые изменения на рынок недвижимости, а особенно в сегмент аренды офисов. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, взяв арендные каникулы. Владельцы офисов теряют доходы. Изменится ли рынок в пользу арендаторов?
Аналитики из эстонской компании RIA.com Marketplaces подготовили обзор и ответили на главные вопросы.
Площади и цены
Для сравнения взяты столицы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.
Согласно сайту City24.ee, в Таллинне на начало мая выставлено для аренды 1486 офисных площадей. И наиболее ходовых офисов с площадью до 150 кв.м. на данный момент — 919 объектов. От 150 кв.м. и выше — 567 объектов.
В Риге, согласно сайту city24.lv, 1513 офисов, которые можно взять в аренду. Из всего количества до 150 кв.м. — 732 объекта. А от 150 кв.м. и выше — 781 офис.
В Вильнюсе, по данным сайта aruodas.lt, под аренду выставлено 1205 помещений. Из них до 150 кв.м. — 821 офис, а свыше этой площади — 384 помещения.
В Киеве, согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.сom Marketplaces), сдается 1427 офисов. До 150 кв.м. сдается 784 офиса, а свыше этой площади — 643 площади.
Стоит упомянуть и о том, что сотни офисов в столицах сдаются по сниженной цене. Владельцы офисных площадей делают скидки на треть, а то и в половину.
Таблица: средняя цена за квадратный метр аренды помещения в столицах (май 2020 года, сентябрь 2018 года по данным сайтов недвижимости)
Что ждать на рынке?
Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец обозначил мировые тренды, которым будет следовать сфера недвижимости.
- На сегодня из-за пандемии коронавируса многие компании отправили своих сотрудников на дистанционную работу. И речь идет не только об IT-компаниях. Многие осознали, что могут работать удаленно или без больших офисов, на которые тратятся десятки, а то и сотни тысяч евро в год. Поэтому владельцы компаний будут еще больше заботиться о ликвидности и денежных потоках.
- Сейчас ситуация с офисным сегментом разделилась на кратко и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе одни арендаторы будут добиваться снижения ставок, чтобы сэкономить деньги и не переезжать в другой офис. Другие перепланируют свои офисы и сдадут часть в субаренду, тем самым снизят затраты на общую сумму за наем площади. В долгосрочной перспективе многие компании переедут в офисы поменьше. Некоторые задумают переместиться из офисов среднего класса, в площади А класса. И скорее всего смогут договориться о более низкой цене на аренду. Так что арендодателям нужно уже сегодня говорить со своими арендаторами и искать прагматичные решения.
- Офисы совместного использования, где можно арендовать почасово или помесячно свое рабочее место, будут иметь все больший успех. В Таллинне множество коворкингов, начиная от Spring Hub и UMA Workspace и заканчивая Workland и Estonian Office. Конечно, все будет зависеть от потребностей и бюджета команды. Но как альтернатива постоянному офису — это прекрасный вариант, говорит Артем Уманец.