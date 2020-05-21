Изменения в офисной недвижимости: чего ожидать после карантина?

Аналитики из эстонской компании RIA.com Marketplaces подготовили обзор и ответили на главные вопросы.

Площади и цены

Для сравнения взяты столицы Эстонии, Латвии, Литвы и Украины.

Согласно сайту City24.ee, в Таллинне на начало мая выставлено для аренды 1486 офисных площадей. И наиболее ходовых офисов с площадью до 150 кв.м. на данный момент — 919 объектов. От 150 кв.м. и выше — 567 объектов.

В Риге, согласно сайту city24.lv, 1513 офисов, которые можно взять в аренду. Из всего количества до 150 кв.м. — 732 объекта. А от 150 кв.м. и выше — 781 офис.

В Вильнюсе, по данным сайта aruodas.lt, под аренду выставлено 1205 помещений. Из них до 150 кв.м. — 821 офис, а свыше этой площади — 384 помещения.

В Киеве, согласно сайту DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.сom Marketplaces), сдается 1427 офисов. До 150 кв.м. сдается 784 офиса, а свыше этой площади — 643 площади.

Стоит упомянуть и о том, что сотни офисов в столицах сдаются по сниженной цене. Владельцы офисных площадей делают скидки на треть, а то и в половину.

Таблица: средняя цена за квадратный метр аренды помещения в столицах (май 2020 года, сентябрь 2018 года по данным сайтов недвижимости)

ФОТО: RIA.com Marketplaces

Что ждать на рынке?

Член правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артем Уманец обозначил мировые тренды, которым будет следовать сфера недвижимости.

На сегодня из-за пандемии коронавируса многие компании отправили своих сотрудников на дистанционную работу. И речь идет не только об IT-компаниях. Многие осознали, что могут работать удаленно или без больших офисов, на которые тратятся десятки, а то и сотни тысяч евро в год. Поэтому владельцы компаний будут еще больше заботиться о ликвидности и денежных потоках.

Сейчас ситуация с офисным сегментом разделилась на кратко и долгосрочную перспективы. В краткосрочной перспективе одни арендаторы будут добиваться снижения ставок, чтобы сэкономить деньги и не переезжать в другой офис. Другие перепланируют свои офисы и сдадут часть в субаренду, тем самым снизят затраты на общую сумму за наем площади. В долгосрочной перспективе многие компании переедут в офисы поменьше. Некоторые задумают переместиться из офисов среднего класса, в площади А класса. И скорее всего смогут договориться о более низкой цене на аренду. Так что арендодателям нужно уже сегодня говорить со своими арендаторами и искать прагматичные решения.