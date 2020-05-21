Кредиторы приняли программу санации швейного предприятия Baltika

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба компании, напомнив, что в конце апреля AS Baltika подало Харьюскому уездному суду заявление о начале санации. По мнению предприятия, санация является в текущей ситуации лучшим способом защитить права и интересы акционеров, работников, кредитодателей и партнеров Baltika.

Утвержденную кредиторами программу санации Baltika передаст суду на утверждение не позднее 25 мая. Не согласные с программой кредиторы могут подать в суд заявление с просьбой не утверждать документ.

Суд примет решение утверждать или не утверждать программу в течение 30 дней с момента получения, учитывая в своем решении выполнение различных процедурных требований и прочие вытекающие из законодательства аспекты.

Если суд решит утвердить программу, Baltika начнет проводить в жизнь перечисленные в программе меры, в том числе, оплачивать требования кредиторов, охваченных программой санации.

Коронавирус оказал существенное отрицательное воздействие на финансовые результаты и ликвидность Baltika Grupp. Острее всего COVID-19 сказался на деятельности Baltika Grupp в Литве, где в соответствии с распоряжениями правительства с 16 марта были закрыты все магазины, с 27 марта решением правительства были закрыты все торговые центры и в Эстонии, сообщила Baltika бирже.