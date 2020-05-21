Ратас перекладывает ответственность на других

- Но это был первый законопроект, который коалиционные партии передали Рийгикогу по окончании чрезвычайного положения.

- Вы действительно считаете, что Рийгикогу не может ничего сделать без руководителя коалиции – это же демократия. Рийгикогу создан, чтобы инициировать законы, рассматривать и принимать их. Я думаю, что и в случае этого законопроекта, для рассмотрения которого достаточно времени, важно выслушать предложения Госконтроля и внести дополнения.

- Вам не кажется странным, что Госконтроль не был привлечен к составлению этого законопроекта?

- Я очень извиняюсь, но все-таки Рийгикогу принимает законы, а Госконтроль может внести свой вклад.

- Но какой сигнал, по вашему мнению, подает то, что госконтролер, кажется, не воодушевлен новыми обязанностями?

- Это же решает Рийгикогу, как обстоит дело с законностью. Но, по-моему, при рассмотрении этого законопроекта важно сотрудничество с Госконтролем.

Это чисто инициатива Центристской партии

Каарел таранд ФОТО: Sander Ilvest

Законопроект о ликвидации комиссии был подготовлен с ведома премьер-министра Юри Ратаса, но не по его распоряжению, считает зампредседателя комиссии Каарел Таранд. Если бы законопроект был принят раньше, миллионная тяжба Центристской партии не состоялась бы, говорит он.

- Это чистая случайность, что непосредственно перед тем, как стало известно о законопроекте, ваша комиссия обратилась к Центристской партии, чтобы расследовать происхождение пожертвования одного частного лица (Яны-Хелены Юхасте) в размере 50 000 евро?

- Я не вижу никаких календарных связей. В данном случае никому публично ничего не известно о крупном спонсоре и было подозрение, что у человека не может быть столь больших доходов, из которых можно было бы делать столь щедрые пожертвования. 50 000 – это все-таки очень большая щедрость. Мы должны были спросить у партии, проверили ли они это, поскольку по закону партия должна быть убеждена, что принимает только разрешенные деньги.

- Откуда поступила инициатива этого законопроекта?

- Это чисто инициатива Центристской партии и Центристская партия поставила своих партнеров по коалиции в неудобное положение. Ее представили как совместное творчество, но ее изначально не разрабатывали совместно. В метаданных файла фигурирует в качестве автора имя центристки Юлианны Юрченко.

- На сколь высоком уровне этот законопроект на самом деле мог готовиться?

- Ни в одной партии политические вопросы не готовятся так, чтобы этого не знал ее председатель и не отдал соответствующее распоряжение. Я бы спросил у премьер-министра Юри Ратаса, когда и с какой целью премьер-министр и председатель партии отдал распоряжение своим однопартийцам подготовить этот законопроект.

- Что могло послужить мотивом?

- К счастью, не все партии в своем финансовом положении одинаково заблуждаются; Центристская партия в течение многих лет допускала больше всего ошибок и вступала в тяжбы. Юри Ратас четыре года назад обещал, что обновит партию и все станет честным и красивым. Увы, с точки зрения комиссии по надзору за финансированием партий больших перемен в мировоззрении не произошло. В новом квартальном отчете есть проблемы, не все чисто как стеклышко.

- Какие ведущиеся производства могли побудить Центристскую партию внести это изменение?

- Есть долгое производство: незаконное финансирование партии через паевое товарищество Midfield и Пааво Петтая. Осенью мы должны дойти до суда.

- Принятие законопроекта может повлиять на этот судебный процесс?

- Насколько я понял, возможная поправка не должна повлиять на этот конкретный вопрос задним числом. Но возможно, что он даст новые тактические возможности затягивания в суде, отложив уплату этого миллиона евро. Но сначала Рийгикогу должен прийти к тому, чтобы закон вступил в силу. Если бы я был клиентом тотализатора, я бы не стал ставить на т, что коалиция просто так усилием воли легко его продавит, поскольку вопросов слишком много. Общественности не объяснили как следует, почему необходимо внезапно ремонтировать работающую систему, которая по всем свидетельствам качественно работала девять лет.

В законопроекте есть предложение ограничить право ограничить право делать предписания по прошествии трех лет с момента совершения проступка. Если бы требование действовало и раньше, миллионная тяжба Центристской партии вообще не состоялась бы?

Да, вероятно или как минимум в какой-то степени не состоялась бы, поскольку ее предыстория восходит к 2009 году.

Эло Мыттус-Леппик