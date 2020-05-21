Ратас перекладывает ответственность на других

От упразднения комиссии по надзору за финансированием партий больше всего выиграла бы Центристская партия, которая не хочет признавать себя инициатором законопроекта, хотя документ стали составлять именно в центристской фракции Рийгикогу, пишет Postimees.
Председатель партии и премьер-министр Юри Ратас ответил на вопросы Postimees об упразднении комиссии вчера, после того как предоставил обзор о достижении целей в области политики безопасности, и спеша на следующую встречу.
Законопроект, инициированный Центристской партией, «Отечеством» и EKRE, возложил бы надзор за финансированием партий на Госконтроль, которому в дальнейшем пришлось бы контролировать не только государственные финансы, но и частные пожертвования. Хотя этот шаг изменил бы сущность госконтроля, и, по словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, следовало бы тщательно следить, достаточны ли полномочия контролирующего органа для того, чтобы все пожертвования были публичными и законными, то Ратас в этом проблемы не видит.
«Естественно, тогда придется увеличить полномочия», - сказал Ратас, по словам которого немыслимо, что Госконтроль осуществляет надзор лишь над одной частью.
Больше всего споров с самыми высокими ставками до сих пор вела именно Центристская партия. По словам самого главы партии, у него нет к комиссии ни одной претензии. «Не всегда должны быть конкретные претензии, но всегда есть возможность делать дела лучше», - пояснил Ратас.
Поскольку крупнейшая ведущаяся тяжба о возврате запрещенного пожертвования в размере свыше миллиона евро касается Центристской партии, оппозиция указала на желание партии избавиться таким образом о требования о возврате и обратила внимание на то, что подобный шаг открывает путь для коррупции. «Если сделать этот шаг, целью должно быть то, чтобы уменьшить коррупцию, а не увеличить ее. Цель должна состоять в том, чтобы усилить надзор, а не ослабить», - парировал Ратас.
По словам Ратаса, обсуждается предусмотренное законопроектом ограничение, чтобы в будущем партиям можно было делать предписания в течение трех лет с момент совершения проступка. «Этот период может быть и дольше», - сказал он.
- Почему, по вашему мнению, плохо, что члены партий осуществляют надзор над финансовыми делами других партий, как это делает сейчас комиссия?
- По моему мнению, хорошо повышать уровень надзора за финансами партий до еще более высокого, нового уровня, и, конечно, Госконтроль для меня надежный, самостоятельный, автономный, у него большой опыт. Но не будем забывать, что у него есть и ресурсы. Так что я считаю, что это новое качество. Не всегда в жизни должно быть так, что, если что-то меняют, то одно плохое, а другое хорошее. Я, конечно, не говорю, что комиссия как-то хорошо или плохо делала свою работу. Напротив, я считаю, что эту работу следует сделать более эффективной.
- Почему вообще тогда необходимо ее упразднять вместо того, чтобы сделать лучше?
- Я вам ответил и остаюсь при своем мнении.
- По завершении чрезвычайного положения разве это самая важная проблема, которой следует заниматься?
- Я считаю, что точно не все проблемы, которые обсуждаются в Рийгикогу, идут в порядке приоритетности.
- Но это был первый законопроект, который коалиционные партии передали Рийгикогу по окончании чрезвычайного положения.
- Он инициирован Рийгикогу, а не правительством.
- Вы же глава Центристской партии, входите в совет коалиции.
- Вы действительно считаете, что Рийгикогу не может ничего сделать без руководителя коалиции – это же демократия. Рийгикогу создан, чтобы инициировать законы, рассматривать и принимать их. Я думаю, что и в случае этого законопроекта, для рассмотрения которого достаточно времени, важно выслушать предложения Госконтроля и внести дополнения.
- Вам не кажется странным, что Госконтроль не был привлечен к составлению этого законопроекта?
- Я очень извиняюсь, но все-таки Рийгикогу принимает законы, а Госконтроль может внести свой вклад.
- Но какой сигнал, по вашему мнению, подает то, что госконтролер, кажется, не воодушевлен новыми обязанностями?
- Это же решает Рийгикогу, как обстоит дело с законностью. Но, по-моему, при рассмотрении этого законопроекта важно сотрудничество с Госконтролем.
Это чисто инициатива Центристской партии
Законопроект о ликвидации комиссии был подготовлен с ведома премьер-министра Юри Ратаса, но не по его распоряжению, считает зампредседателя комиссии Каарел Таранд. Если бы законопроект был принят раньше, миллионная тяжба Центристской партии не состоялась бы, говорит он.
- Это чистая случайность, что непосредственно перед тем, как стало известно о законопроекте, ваша комиссия обратилась к Центристской партии, чтобы расследовать происхождение пожертвования одного частного лица (Яны-Хелены Юхасте) в размере 50 000 евро?
- Я не вижу никаких календарных связей. В данном случае никому публично ничего не известно о крупном спонсоре и было подозрение, что у человека не может быть столь больших доходов, из которых можно было бы делать столь щедрые пожертвования. 50 000 – это все-таки очень большая щедрость. Мы должны были спросить у партии, проверили ли они это, поскольку по закону партия должна быть убеждена, что принимает только разрешенные деньги.
- Откуда поступила инициатива этого законопроекта?
- Это чисто инициатива Центристской партии и Центристская партия поставила своих партнеров по коалиции в неудобное положение. Ее представили как совместное творчество, но ее изначально не разрабатывали совместно. В метаданных файла фигурирует в качестве автора имя центристки Юлианны Юрченко.
- На сколь высоком уровне этот законопроект на самом деле мог готовиться?
- Ни в одной партии политические вопросы не готовятся так, чтобы этого не знал ее председатель и не отдал соответствующее распоряжение. Я бы спросил у премьер-министра Юри Ратаса, когда и с какой целью премьер-министр и председатель партии отдал распоряжение своим однопартийцам подготовить этот законопроект.
- Что могло послужить мотивом?
- К счастью, не все партии в своем финансовом положении одинаково заблуждаются; Центристская партия в течение многих лет допускала больше всего ошибок и вступала в тяжбы. Юри Ратас четыре года назад обещал, что обновит партию и все станет честным и красивым. Увы, с точки зрения комиссии по надзору за финансированием партий больших перемен в мировоззрении не произошло. В новом квартальном отчете есть проблемы, не все чисто как стеклышко.
- Какие ведущиеся производства могли побудить Центристскую партию внести это изменение?
- Есть долгое производство: незаконное финансирование партии через паевое товарищество Midfield и Пааво Петтая. Осенью мы должны дойти до суда.
- Принятие законопроекта может повлиять на этот судебный процесс?
- Насколько я понял, возможная поправка не должна повлиять на этот конкретный вопрос задним числом. Но возможно, что он даст новые тактические возможности затягивания в суде, отложив уплату этого миллиона евро. Но сначала Рийгикогу должен прийти к тому, чтобы закон вступил в силу. Если бы я был клиентом тотализатора, я бы не стал ставить на т, что коалиция просто так усилием воли легко его продавит, поскольку вопросов слишком много. Общественности не объяснили как следует, почему необходимо внезапно ремонтировать работающую систему, которая по всем свидетельствам качественно работала девять лет.
В законопроекте есть предложение ограничить право ограничить право делать предписания по прошествии трех лет с момента совершения проступка. Если бы требование действовало и раньше, миллионная тяжба Центристской партии вообще не состоялась бы?
Да, вероятно или как минимум в какой-то степени не состоялась бы, поскольку ее предыстория восходит к 2009 году.
Эло Мыттус-Леппик
Законопроект родился в компьютере Юлианны Юрченко
По метаданным документа законопроекта о ликвидации комиссии, он был инициирован главой секретариата центристской фракции Юлианны Юрченко, которая утверждает, что лишь оформляла законопроект.
«Законопроект составляли депутаты коалиционных партий. Одной из моих задач является оформление и передача документов, что я сделала и на этот раз», - сказала Юрченко. Кто были эти депутаты, она не пожелала уточнить.
Юрченко вступила в Центристскую партию в 2008 году. Ее партийная карьера началась с молодежного собрания партии в 2005 году.
Юрченко была советником районной управы Хааберсти. Одно время занимала пост заместителя пыхья-таллиннского старейшины Раймонда Кальюлайда, а теперь является советником центристской фракции в Рийгикогу.
На местных выборах 2017 года она баллотировалась по центристскому списку в Пыхья-Таллинне.
На второй неделе мая она купила для своей страничке в Facebook рекламу, связанную с выборами или политикой, за сто евро.
С 2013 года она пожертвовала партии 5318 евро, львиную долю из них – в последние три года. В то же время она выплатила партии членский взнос в размере 51 евро.
Лоора-Элизабет Ломп
Крупнейшие судебные тяжбы комиссии
В течение девяти лет комиссия сделала партиям около 80 предписаний.
Один миллион евро, пожертвование Midfield Центристской партии
По мнению комиссии, Центристской партии придется вернуть запрещенное пожертвование, полученное от предприятия Пааво Петтая Midfield OÜ в 2009-2016 годах. По мнению комиссии, Midfield предъявила Центристской партии счета, которые покрывали расходы партии по услуге, купленной у самой фирмы Midfield, однако фирма не выставила партии счета на крупную сумму. Судебная тяжба ведется.
533 411 евро, гарантийные письма Центристской партии Midfield
Комиссия сделала Центристской партии предписание за то, что партия в 2014 году выдала два гарантийных письма по обязательствам Midfield на 270 000 и 460 000 евро третьим лицам. Арбитраж велел партии уплатить фирме 533 411 евро. Партия выполнила предписание после третьего предупреждения о штрафе (15 000 евро) к январю 2019 года.
220 000 евро, ЦП продала часть дома Пааво Петтаю
В 2011 году ЦП продала часть частного дома в Тарту Пааво Петтаю за 250 000 евро. Петтай перепродал его всего за 30 000 евро. В феврале 2019 года партия уплатила в госбюджет 220 000 евро.
120 000 евро, предвыборная реклама ЦП за счет таллиннского бюджета
В 2013 году накануне местных выборов за счет таллиннского бюджета была куплена кампания «Таллинн движется». На плакатах на таллиннском стадионе Хийу позировали центристы Яанус Мутли, Арво Сарапуу и Эдгар Сависаар. Сарапуу исполнил предписание в 2017 году, за Яануса Мутли и Эдгара Сависаара заплатила партия. По сходной причине в том же году пришлось вернуть городу деньги руководителям Пыхья-Таллинна Прийту Кутсеру и Карин Таммемяги.
110 000 евро, пожертвование Центристской партии наличными
В 2014 и 2015 годах в кассу Центристской партии было внесено 110 000 евро наличными. По мнению Таллиннского окружного суда, это деньги неизвестного происхождения, поскольку в кассе ЦП этой суммы физически не было, в связи с чем речь идет о запрещенном пожертвовании. Срок исполнения предписания истек 15 марта 2017 года. Тяжба находится в Госсуде.
40 000 евро, телепередача Таллинна «Русский вопрос» на ПБК
В сентябре и октябре 2017 года телеканал ПБК показал купленные городом Таллинном передачи «Русский вопрос», где, по оценке комиссии, занимались скрытой политической рекламой, за что Центристской партии было сделано предписание. Таллиннский административный суд не удовлетворил жалобу ЦП и оставил без изменения решение, по которому партия должны уплатить городу Таллинну полученные в виде запрещенного пожертвования 40 000 евро. Это решение можно обжаловать до 1 июня.
Екатерина Минькова
Это было бы вмешательством в политику
Яанус Техвер, председатель адвокатуры
Если Госконтроль будет контролировать экономическую целесообразность госучреждений и конституционных институтов на тех же основаниях, что сейчас, и в то же время будет заниматься надзором за финансированием партий, он окажется под ударом, поскольку это посчитают вмешательством в политику.
Хольм должен был немного знать
Райво Аэг (»Отечество»)
Министерство помогало оформить законопроект о ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий. Информация поступила из Рийгикогу несколько недель назад.
Это законопроект не должен был стать неожиданностью для госконтролера Янара Хольма. По моим сведениям, в какой-то степени его информировали, совсем в неизвестности он не пребывал. Когда мы работали над этим в Министерстве юстиции, при наших обсуждениях госконтролер не присутствовал.
Информация поступила в Рийгикогу от коалиции, роль Минюста заключалась в юридически корректном оформлении законопроекта и пояснительной записке.
Контролировать необходимо
Юлле Мадизе, канцлер юстиции
Прозрачность финансирования партий и обеспечение соблюдения законов очень важны. Необходимо тщательно смотреть, достаточны ли полномочия контролирующего органа, чтобы оценить, все ли пожертвования публичны и законны. У общественности должна быть достоверная информация о том, кто, кому, когда и сколько пожертвовал.
С помощью противозаконных и скрытых пожертвований никто не должен получать преимущества в ходе предвыборной кампании, таким образом, должны быть эффективные меры принуждения и при необходимости наказания.
Если будет сочтено, что сейчас полномочий контролирующего органа недостаточно, а меры принуждения слабы, необходимо будет устранить недостатки. Будет ли контролирующим органом Комиссия по надзору за финансированием партий и Госконтроль – второстепенно.