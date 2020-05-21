Президент МОК объяснил, почему Олимпиаду нельзя будет перенести еще раз

«Откровенно говоря, я понимаю это, потому что нельзя же всё время нанимать 3-5 тысяч человек в оргкомитет. Нельзя каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределённости. Я понимаю этот подход наших японских партнёров. Надо быть готовым к разным сценариям, которые могут потребоваться для организации Игр.Это касается мер здравоохранения. Возможно, потребуется карантин для спортсменов, для части спортсменов, для других участников Игр», — цитирует Баха Би-би-си.