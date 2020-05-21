Приведет ли пандемия коронавируса к волне самоубийств?

Цена влияния пандемии коронавируса на психическое здоровье только начинает проявляться, и еще слишком рано прогнозировать масштабы воздействия, пишет сайт "Чикаго Трибьюн" со ссылкой на "Нью-Йорк Таймс".
Пандемия коронавируса - это совершенно другой вид катаклизма: постоянная, волнообразная, плохо осознаваемая угроза, которая, кажется, присутствует одновременно повсюду и нигде; инфекция, почти столь же психологическая, сколь и физическая. Смерть кажется ближе, даже вдали от передовой, каковую представляют собой сейчас отделения неотложной помощи, а социальная изоляция, которая в докоронавирусные времена часто была признаком того, что разум замыкается в себе, - это новая норма для десятков миллионов людей во всем мире.
Некоторые эксперты утверждают, что абсолютный показатель психического ущерба от вируса проявится в уровне самоубийств в этот и последующие годы. Непосредственный эффект не совсем ясен, несмотря на недавнее утверждение президента США Дональда Трампа о том, что условия локдауна уже приводили к смерти. «Просто посмотрите, что происходит с наркозависимостью, посмотрите, что происходит с самоубийствами», - сказал он в понедельник на брифинге в Розовом саду Белого дома.
На деле же, в течение многих месяцев врачи не будут знать, произошел ли всплеск самоубийства в 2020 году; каждая смерть должна быть тщательно расследована, чтобы определить ее причину. Последовательное воздействие COVID-19 на эти показатели дает ученым ощущение того, как растущая неопределенность и повторяющиеся приступы тревоги влияют на желание людей жить.
«В каком-то смысле это естественный эксперимент, - сказал Мэтью Нок, профессор психологии в Гарварде. - Наблюдается не только рост тревоги, еще более важная часть - это социальная изоляция».
Он добавил: «У нас никогда не было ничего подобного - и мы знаем, что социальная изоляция связана с самоубийством».
Самые ранние признаки того, что пандемия ведет к самоубийствам, скорее всего, появятся среди тех, кто ранее справлялся с постоянными волнами саморазрушительного расстройства. Многие из этих людей, которых насчитывается миллионы во всем мире, каждый день вынужденно приспосабливаются к рядовым жестокостям мира - его подозрительным взглядам и грубым замечаниям - и склонны к самоизоляции, время от времени обдумывая окончательный план побега.
«Вот как я, - сказал 35-летний Джош, преподаватель колледжа в Северной Каролине, который в прошлом был поглощен мыслями о самоубийстве. - Я вижу все плохое, страдания, и у меня есть тенденция забираться в нору. Теперь, с этой угрозой COVID, нам говорят изолироваться и держаться подальше от других. Это как: «О, я все время был прав, и мир сошел с ума».
Он добавил: "Я не отступил, я не сдвинулся с места. Но в долгосрочной перспективе - я не знаю". Он попросил, чтобы его фамилия не упоминалась для соблюдения конфиденциальности.
Исследования, проведенные после стихийных бедствий, дают мало рекомендаций относительно того, как эта группа будет реагировать. В широко цитируемой статье 1999 года в The New England Journal of Medicine исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в сообществах, пострадавших от землетрясения, наводнения или урагана, в последующие годы уровень самоубийств резко возрастал. Но позже авторы исследования отказались от этого открытия, обнаружив ошибку, которая после исправления не выявила «никакого значительного увеличения уровня самоубийств после стихийных бедствий, ни для всех типов бедствий вместе взятых, ни для отдельных типов бедствий». Другие исследования обнаружили увеличение или уменьшение в зависимости от группы и изучаемой катастрофы.
Доказательства обретают большую силу, когда дело доходит до экономических трудностей. Показатели самоубийств в Соединенных Штатах с 2000 года неуклонно росли - на 35% в целом по большинству возрастных групп - но темпы роста примерно удвоились после кризиса 2008 года. Исторически, потери рабочих мест, выселения и перемещения, вызванные рецессией, приводили к увеличению числа самоубийств.
«Я думаю, что во время нынешнего кризиса число самоубийство будет ниже, - говорит д-р Марианна Гудман, психиатр из Департамента по делам ветеранов в Бронксе. - И, как только почувствуется долгосрочный экономический эффект, я подозреваю, самоубийства снова начнут учащаться».
Но неизбежная угроза потенциально смертельного вируса в психологическом отношении очень отличается от изнурительной тревоги смотреть в будущее с низкими перспективами рабочих мест. Спад пандемии меняет мышление и поведение проблемных людей но эти механизмы просто не совсем понятны.
На данный момент ситуация такова, что многие люди, которым приходилось справляться с саморазрушительными мыслями, обнаружили, что их внутренний диалог изменился с начала пандемии.
"Когда это началось, я была в относительно хорошем состоянии, и я думаю, что одна из причин, по которой я в нем и осталась, заключается в том, что, имея весь этот опыт с депрессией и тревогой, вы изучаете множество навыков, применимых в этой пандемии", - говорит 37-летняя Мишель, нью-йоркский учитель с историей хронических склонностей к самоубийству, включая две попытки.
«Это нтересно, я беседую с другими, и все испытывают беспокойство по поводу одного и того же, - сказала она. - Давненько - наверное, с момента окончания школы - я не участвовала в подобных разговорах, и это на удивление приятно».
Соучредитель Brooklyn Minds, программы, которая лечит многих людей, склонных к суициду, доктор Оуэн Мьюр сказал, что дела его клиентов, похоже, идут хорошо, несмотря на или, возможно, частично, из-за изменений, связанных с COVID.
«Тот факт, что ты можешь умереть в любую минуту, - это ситуация, совершенно отличная от прежней, когда ты думал: Единственный способ, которым я умру - это если я покончу с собой», - сказал Мьюир.
«Эта теоретическая борьба очень реальна сейчас, в умах людей, и то, что я вижу во многих наших пациентах - это то, что они понимают это, желая помочь: мол, настало время оставаться здоровым и справляться с этим, ради всех остальных».
Впрочем, нельзя сказать, что саморазрушительные позывы как-то исчезают - разве что они теперь конкурируют с адаптацией к более широкой внешней угрозе, говорят терапевты и исследователи. Согласно новым исследованиям, у многих людей с высоким риском мысли о самоубийстве сейчас встречаются чаще, чем раньше.
В рамках одного продолжающегося исследования исследовательская группа во главе с Ноком отслеживает данные смартфонов о людях с высоким уровнем самоубийства в течение шести месяцев после того, как они находятся в больнице с риском самоубийства. Команда собрала данные по тысячам людей в возрасте от 12 лет и старше. «Если сравнивать ситуацию до и после COVID-19, мы наблюдаем увеличение суицидального мышления среди взрослых, которое предсказывается ростом чувства изолированности», - сказал Нок. Но предварительные результаты показывают, что такие мысли не стали чаще встречаться среди подростков с высоким уровнем риска, по причинам, которые команда еще пытается выяснить.
Взаимосвязь между суицидальными мыслями, которые довольно часто встречаются у людей с диагнозами расстройства психического здоровья, и завершенными действиями, которые сравнительно редки, остается предметом интенсивного изучения. Страх заражения может подтолкнуть к последней черте некоторых людей, которые иначе справились бы.
Доктор Македа Джонс, психиатр из Нью-Йорка, сказала, что недавно ей звонила коллега, потому что ее дочь-подросток пыталась повеситься. «Некоторых людей, которые не научились справляться с ситуацией, эта пандемия заставляет чувствовать себя более уязвимыми и неконтролируемыми», - сказала Джонс.
«И эти две вещи заставят некоторых захотеть вернуть себе контроль и сказать: «Я не хочу умирать от этой болезни, я могу сделать это на своих собственных условиях».
Только тщательное изучение - первый проход в этом болезненном эксперименте в реальном времени - определит, перевешивает ли острый страх перед инфекцией последствия долгосрочного экономического беспокойства. На данный момент многие люди, которым приходилось жить с нигилистической внутренней тьмой, видят, что все в мире снаружи внезапно вынуждены делать то же самое - и это, действительно, новый опыт.
«Это похоже на то, что вы находитесь в глазе урагана, вот какое это ощущение, - сказал Джош, преподаватель колледжа в Северной Каролине. - Я всю жизнь сидел с психотерапевтами и говорил им, что мир в огне, и неужели мои действия имеют смысл. Сейчас мир действительно в огне, и я пытаюсь научить себя видеть и хорошее, и плохое, и понять, чем я могу быть полезен».