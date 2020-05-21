Приведет ли пандемия коронавируса к волне самоубийств?

Пандемия коронавируса - это совершенно другой вид катаклизма: постоянная, волнообразная, плохо осознаваемая угроза, которая, кажется, присутствует одновременно повсюду и нигде; инфекция, почти столь же психологическая, сколь и физическая. Смерть кажется ближе, даже вдали от передовой, каковую представляют собой сейчас отделения неотложной помощи, а социальная изоляция, которая в докоронавирусные времена часто была признаком того, что разум замыкается в себе, - это новая норма для десятков миллионов людей во всем мире.

Некоторые эксперты утверждают, что абсолютный показатель психического ущерба от вируса проявится в уровне самоубийств в этот и последующие годы. Непосредственный эффект не совсем ясен, несмотря на недавнее утверждение президента США Дональда Трампа о том, что условия локдауна уже приводили к смерти. «Просто посмотрите, что происходит с наркозависимостью, посмотрите, что происходит с самоубийствами», - сказал он в понедельник на брифинге в Розовом саду Белого дома.

На деле же, в течение многих месяцев врачи не будут знать, произошел ли всплеск самоубийства в 2020 году; каждая смерть должна быть тщательно расследована, чтобы определить ее причину. Последовательное воздействие COVID-19 на эти показатели дает ученым ощущение того, как растущая неопределенность и повторяющиеся приступы тревоги влияют на желание людей жить.

«В каком-то смысле это естественный эксперимент, - сказал Мэтью Нок, профессор психологии в Гарварде. - Наблюдается не только рост тревоги, еще более важная часть - это социальная изоляция».

Он добавил: «У нас никогда не было ничего подобного - и мы знаем, что социальная изоляция связана с самоубийством».

Самые ранние признаки того, что пандемия ведет к самоубийствам, скорее всего, появятся среди тех, кто ранее справлялся с постоянными волнами саморазрушительного расстройства. Многие из этих людей, которых насчитывается миллионы во всем мире, каждый день вынужденно приспосабливаются к рядовым жестокостям мира - его подозрительным взглядам и грубым замечаниям - и склонны к самоизоляции, время от времени обдумывая окончательный план побега.

«Вот как я, - сказал 35-летний Джош, преподаватель колледжа в Северной Каролине, который в прошлом был поглощен мыслями о самоубийстве. - Я вижу все плохое, страдания, и у меня есть тенденция забираться в нору. Теперь, с этой угрозой COVID, нам говорят изолироваться и держаться подальше от других. Это как: «О, я все время был прав, и мир сошел с ума».

Он добавил: "Я не отступил, я не сдвинулся с места. Но в долгосрочной перспективе - я не знаю". Он попросил, чтобы его фамилия не упоминалась для соблюдения конфиденциальности.