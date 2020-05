Приведет ли пандемия коронавируса к волне самоубийств?

Исследования, проведенные после стихийных бедствий, дают мало рекомендаций относительно того, как эта группа будет реагировать. В широко цитируемой статье 1999 года в The New England Journal of Medicine исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в сообществах, пострадавших от землетрясения, наводнения или урагана, в последующие годы уровень самоубийств резко возрастал. Но позже авторы исследования отказались от этого открытия, обнаружив ошибку, которая после исправления не выявила «никакого значительного увеличения уровня самоубийств после стихийных бедствий, ни для всех типов бедствий вместе взятых, ни для отдельных типов бедствий». Другие исследования обнаружили увеличение или уменьшение в зависимости от группы и изучаемой катастрофы.