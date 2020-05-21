Опрос IKEA: как изменился быт жителей Эстонии в период чрезвычайного положения?

Большинство жителей Эстонии признались, что в этот период больше всего волнуются об экономике в стране – 49%, о своем финансовом благополучии – 42% и 35% респондентов волновало состояние собственного здоровья.

Некоторые респонденты использовали это время для себя: 32% ответили, что рады этому времени, 24% респондентов воспользовались этим временем, чтобы убежать от стресса и отдохнуть. У одного из десяти респондентов ссор в доме в этот период стало больше.

Половина работала из дома

70% респондентов ответили, что значительно снизили количество выходов из дома в магазин и по другим делам. 47% признались, что практически все время проводили дома. 18% часто отдыхали на балконе, 21% гуляли в лесах и на свежем воздухе вдали от дома.

Большинство во время ЧС проживали в своих домах и квартирах, только 1% вернулся к родителям, а жили на дачах – 9%. 77% респондентов большую часть проводили в гостиной, а на кухне большую часть времени находилось 26%. Каждый шестой проводил время в спальне или у письменного стола, что составило 16%.

Своевременные покупки

«Во время опроса мы наблюдали за нашими покупателями. После объявления ЧС многие начали покупать письменные столы для себя и детей. Когда погода начала радовать теплом, возрос спрос на уличную мебель. Мы отметили, что многие стали улучшать и обновлять свои дома, приобретая мебель для кухонь, спальни, шкафы и аксессуары для хранения», - рассказывает Алексей Михайлов, руководитель пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллине.

55% респондентов ответили, что не стали любить свой дом еще больше в этот период. Респонденты в возрасте 18-29 лет ответили, что за это время поняли, что жилище нуждается в обширных переменах.

Время с семьей и проба новых рецептов

35% респондентов проводили больше времени с семьей в этот период, 30% готовили по новым рецептам. А 19% стали чаще дезинфицировать поверхности.

8% жителей Эстонии научились использовать новые возможности покупок онлайн во время ЧС. Другие, 15%, научились общаться с друзьями и родственниками удаленно, а 17% начали заниматься спортом дома.