Министр ответил эстонским фермерам: украинцы могут быть хорошими работниками, но мы должны трудоустроить своих людей

Rus.Postimees публикует письмо министра в полном объеме:

«Спасибо за письмо. Обычно принято отправлять открытое письмо, если иначе побеседовать невозможно. Мы с вами на протяжении всего кризиса по средам проводили видеовстречи, где мы выслушивали все проблемы и со своей стороны предлагали решения. В то же время я понимаю, что пандемия и чрезвычайная ситуация изменили нашу привычную жизнь и поставили многих в сложную ситуацию. Чрезвычайное положение завершено, а пандемия нет. Здоровье людей по-прежнему является приоритетом правительства. Ситуация сложная не только для производителей клубники, но также, например, для туризма, который в какой-то мере распространяется и на сельский туризм.

Теперь о ситуации в производстве клубники. Общественность также должна знать, что, по данным PRIA (Департамент сельскохозяйственных регистров и информации — прим.ред.), в Эстонии клубника на продажу выращивается на примерно 600 гектарах. Большинство из производителей клубники выращивают ягоды на четверти гектара и могут обходиться без иностранной рабочей силы. Самые большие проблемы у тех, у кого более пяти гектаров, таких предпринимателей 28. Им на сезон нужно 50-100 дополнительных работников. Всего для сбора ягод необходимо около тысячи работников.

Правительство предложило различные решения. Из-за пандемии и чрезвычайного положения число безработных в Эстонии увеличилось, почти 50 000 человек являются безработными. Мы поддерживали активное общение с Кассой по безработице, чтобы найти возможности для мотивации безработных, через так называемую краткосрочную работы или доплату. Украинцы могут быть хорошими работниками, как вы отмечаете, но государство должно прежде всего позаботиться о том, чтобы трудоустроить своих людей.

Говоря об иностранной рабочей силе, следует повторить то, что по инициативе правительства мы приняли решение, что в любом секторе иностранные рабочие, разрешение на работу которых заканчивается, могут до 31 июля работать в сельском хозяйстве.

Это полезное решение для обеих сторон. Проблемой здесь является установление связей между потенциальными работниками и работодателями. Мы позаботились об информировании находящейся в другом информационном пространстве иностранной рабочей силе об этой возможности как через PPA, так и через местные общества иностранной рабочей силы.

Мы подготовили экономический анализ, в котором мы еженедельно оцениваем риски и возможности. Мы все понимаем, что клубника не будет ждать на поле. Но никто из нас не знал в ноябре, что весной все пойдет иначе. Конечно, мы делаем прогнозы, что Шенгенское визовое пространство откроется с середины июня. Границы откроются и для третьих стран, где пандемия будет взята под контроль и сообщение с которыми будет вновь возможно. Тогда мы почти вернемся к ситуации, когда будут действовать обычные правила. Мы пытаемся выполнить предварительную работу, чтобы можно было использовать общие правила, которые также применяются к иностранной рабочей силе.

И еще - правительство выделило сельским предприятиям несколько сотен миллионов евро для смягчения последствий коронакризиса и поддержания производственных мощностей отечественных пищевых производителей. Меры Фонда развития сельской жизни также предоставляют предпринимателям возможности для привлечения дополнительных ресурсов в производство.

Уважаемые подписавшие публичное обращение, в вашем публичном письме создается впечатление, что в Эстонии больше нельзя найти рабочую силу и единственным выходом является ввоз иностранной рабочей силы. Однако я считаю, что иностранная рабочая сила не является панацеей, которая решит сельскохозяйственные проблемы. В Эстонии уже сейчас более 30 000 иностранных работников.

Развитие сельской жизни крайне важно для нынешнего правительства, но, содействуя развитию сельской жизни, мы должны отстаивать сбалансированное развитие общества в целом.

Я по-прежнему готов обсудить с вами решения для успешного выхода из сложной экономической ситуации.

Ваш министр сельской жизни