Департамент шоссейных дорог заключил договор на строительство четырехполосного отрезка шоссе Таллинн - Тарту

"Мы с нашим масштабным проектом подошли к строительству последнего отрезка, который сделает более безопасным движение на шоссе Таллинн - Тарту. В 2022 году мы сможем ездить по новой трассе в в этом году будут готовы отрезки Козе - Выыбу, таким образом протяженность трассы между Таллинном и Тарту сократится на 5,3 км, а время в пути – на девять минут", – рассказал директор дорожной службы Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа.