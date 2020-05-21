Чт, 21.05.2020
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  • Департамент шоссейных дорог заключил договор на строительство четырехполосного отрезка шоссе Таллинн - Тарту

Департамент шоссейных дорог заключил договор на строительство четырехполосного отрезка шоссе Таллинн - Тарту

Когда участок между Козе и Мяо будет готов, половина шоссе Таллинн - Тарту будет четырехрядным

ФОТО: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Департамент шоссейных дорог и консорциум GRK Infra AS и GRK Infra OY подписали договор о строительстве четырехполосного шоссе Выыбу-Мяо на сумму 58,7 млн евро, что на 2,1 млн меньше обозначенной в гостендере предполагаемой стоимости работ, пишет Rus.ERR.

"Мы с нашим масштабным проектом подошли к строительству последнего отрезка, который сделает более безопасным движение на шоссе Таллинн - Тарту. В 2022 году мы сможем ездить по новой трассе в в этом году будут готовы отрезки Козе - Выыбу, таким образом протяженность трассы между Таллинном и Тарту сократится на 5,3 км, а время в пути – на девять минут", – рассказал директор дорожной службы Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа.

По словам исполнительного директора фирмы GRK Infra Тарви Клиймаска, в последние два года был успешно построен отрезок Арду-Выыбу и это внушает оптимизм относительно нового договора.

Строительство 16-километрового отрезка Выыбу - Мяо начнется в июле, а готов он будет готов к концу 2022 года.

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