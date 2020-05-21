Глава Европейского центра контроля заболеваний: эпидемия в Европе не закончилась, грядет вторая волна

В интервью изданию Guardian Андреа Аммон заявила, что нужно думать не о том, будет ли вторая волна, а о том, когда и как сильно она ударит.

В то же время Аммон напоминает, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя власти многих стран уже ослабили ограничения.