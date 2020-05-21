Чт, 21.05.2020
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Глава Европейского центра контроля заболеваний: эпидемия в Европе не закончилась, грядет вторая волна

Тестирование на антитела.

ФОТО: Tairo Lutter

Вторая волна эпидемии короновируса в Европе весьма вероятна, считает глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) Андреа Аммон, передает Yle.

В интервью изданию Guardian Андреа Аммон заявила, что нужно думать не о том, будет ли вторая волна, а о том, когда и как сильно она ударит.

В то же время Аммон напоминает, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя власти многих стран уже ослабили ограничения.

По ее словам, переломным моментом в распространении вируса в Европе стали поездки на горнолыжные курорты в Альпы в начале марта. После возвращения отдыхающих в родные места, коронавирус быстро распространился во многих странах.

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