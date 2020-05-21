Чт, 21.05.2020
Если больно Швеции, больно и нам, и нет большой пользы оттого, что у нас вирус взят под контроль и мы открыты, а в Швеции все совсем по-другому. Трийн Оппи
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Нападение в Таллинне: неизвестный набросился на человека в общественном транспорте

Нападение в Таллинне: неизвестный набросился на человека в общественном транспорте

Валидатор в городском автобусе.

ФОТО: Liis Treimann

В среду, 21 мая, в полицию поступило два сообщения, связанные с инцидентами ненадлежащего физического обращения в Таллинне.

Вчера в полицию сообщили, что в Пыхья-Таллинне на Пыхья-пуйестеэ в общественном транспорте на 51-летнего мужчину напал другой мужчина, личность которого пока не установлена. Неизвестный доставил жертве физическую боль и нанес телесные повреждения.

Также вчера стражам правопорядка сообщили об инциденте в Ласнамяэ на улице Махтра, где возник конфликт между знакомыми 21-летней женщиной и 23-летнем мужчиной, в ходе чего были нанесены телесные повреждения. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ