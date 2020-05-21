Нападение в Таллинне: неизвестный набросился на человека в общественном транспорте

Вчера в полицию сообщили, что в Пыхья-Таллинне на Пыхья-пуйестеэ в общественном транспорте на 51-летнего мужчину напал другой мужчина, личность которого пока не установлена. Неизвестный доставил жертве физическую боль и нанес телесные повреждения.

Также вчера стражам правопорядка сообщили об инциденте в Ласнамяэ на улице Махтра, где возник конфликт между знакомыми 21-летней женщиной и 23-летнем мужчиной, в ходе чего были нанесены телесные повреждения. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства.