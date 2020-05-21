Стать продуктом первой необходимости: что в коронакризис делать компаниям, торгующим онлайн

Американский стартап Darkroom работает как маркетинговое агентство, консультируя и создавая решения для компаний, занимающихся онлайн-продажами своих товаров. При этом Darkroom также работает над созданием люксового бренда кроссовок NERA – этот факт важен в контексте проблематики цепей поставок.

Автор пишет, что был одним из первых алармистов в своей компании, предупреждая коллег о том, что последствия от COVID-19 окажутся для бизнеса драматичными. Несмотря на это, негативные предположения не остановили его от поездки по вопросам бизнеса в феврале в Италию и Украину, потому что казалось, что вирус пока угрожает в основном только Китаю. Но вскоре стало понятно, что этим COVID-19 не ограничится, и число случаев заражения в Италии резко пошло вверх. Фабрика в Италии, где кроссовки планировалось производить, закрылась из-за карантинных мер.

Дипьетрантонио пишет, что многие партнеры его стартапа сейчас полностью пересматривают то, как происходит их производство, доставка и продажи. Да и предпочтения покупателей резко изменились: клиенты люксовых и премиум-брендов тоже стали покупать меньше, что сказалось на бюджетах креативных кампаний. Что же будет дальше?

Товары действительно первой необходимости

В периоды экономического спада потребительский спрос на продукты, которые «просто приятно иметь» падает и покупатели концентрируются на более базовых потребностях. Здоровье, благополучие, безопасность – продукты, которые попадают в эти категории пирамиды Маслоу, ожидаемо стали приоритетными.

Для многих компаний, запускающихся либо выпускающих новые продукты в этот сложные момент, пандемия может означать необходимость в изменении стратегии.

Так, например, американский стартап Strands Hair Care доставляет прямо к потребителю шампуни и кондиционеры, созданные на основании дата-анализа его конкретных потребностей. В кризис компания стала подчеркивать определенные свойства продукта, тот факт, что он доставляется напрямую потребителю и помогает ему заботиться о себе в домашних условиях, потому что людям по-прежнему хочется выглядеть и чувствовать себя хорошо.

ВОЗ подтвердил случаи COVID-19 почти во всех странах мира. Если для конкретного бизнеса важны поставки сырья или комплектующих из регионов, по которым пандемия ударила сильнее всего, наверняка задержки и перебои в поставках уже произошли.

Стоит признать, что производители и поставщики в это сложное время будут отдавать предпочтения в первую очередь крупным заказам и компаниям, заказы мелких компаний неизбежно окажутся не в приоритете. В этой ситуации диверсификация продуктов и услуг, поиск новых поставшиков, возможно, на собственном рынке – вот ключ к тому, чтобы остаться наплаву.

Время для шага вперед

Рано или поздно все вернется в нормальному течению: пандемия будет взята под контроль, рынки стабилизируются, люди вернутся на свои рабочие места. Однако ближайшие несколько месяцев будут сложными и для многих небольших бизнесов – решающими.

Бренды, которые не подходят или не смогут подать свои продукты как товары если не совсем первой, то важной необходимости, должны поработать над своим ценностным предложением и стратегией как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Выиграют, конечно, те, кто сможет капитализировать изменения в потребностях потребителя.

Конечно, сейчас для мелких предприятий очень много факторов неизвестности, но нельзя забывать о том, что столько же – и возможностей.