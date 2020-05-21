Похороны. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Число новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки выросло чуть менее чем на 8 тысяч человек, сообщает оперативный штаб. Число жертв заболевания превысило три тысячи человек.

По данным штаба, всего в России зафиксировано 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 2 913 - в Москве. Всего диагноз с начала эпидемии подтвердился у 317 554 человек в стране.

Скончались за сутки 127 человек с Covid-19, всего с начала эпидемии в России от этой инфекции умерли 3 099 человек. Выписаны за сутки 2 389 человек, всего с начала эпидемии - 92 681 человек.

Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 21 мая.

"Пик пройден"

В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Это наименьшее количество умерших, зафиксированное в столице с середины мая.

Накануне число выздоровевших от коронавируса в целом по России впервые с начала пандемии превысило количество заболевших.

"В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", - сказал в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

В Адыгее 155 человек заразились коронавирусом на похоронах. Глава района, где произошла вспышка, ушел в отставку

В середине мая в Красногвардейском районе Адыгеи произошла вспышка коронавируса. В начале месяца в ауле Бжедугхабль прошли похороны, которые посетили около 500 человек.

После того, как кого-то из присутствовавших на похоронах госпитализировали с коронавирусом, специалисты взяли пробы у тех, кто с ними контактировал. 20 мая стало известно, что в Красногвардейском районе выявлено 155 случаев коронавируса.

В этот же день глава района Альберт Османов досрочно ушел в отставку.

"Моя деятельность была направлена на благо людей. Но не все удалось, есть отставание по ряду показателей. Сложная ситуация из-за распространения коронавируса", - сказал он.

Москвичку задержали по делу о распространении фейка о продаже масок

В Москве задержали 38-летнюю предпринимательницу по делу о распространении фейкового видео о продаже масок из гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, в соцсетях появилось видео, в котором рассказывается, что в московских розничных магазинах продают средства индивидуальной защиты, которые предназначались для бесплатной раздачи гражданам в качестве гуманитарной помощи.

"В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью", - сказала представитель СКР журналистам.

Подозреваемую доставили в СКР и допросили. В ближайшее время ей предъявят обвинение. На допросе женщина призналась, что действительно опубликовала это видео.

Во время обыска по месту жительства у нее изъяли смартфон, с которого было размещено видео, а также ноутбук, добавила Петренко.

Авиаперевозчики не хотят заполнять самолеты только наполовину из-за коронавируса

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила правительство отменить рекомендацию Роспотребнадзора о том, что после возобновления авиасообщения самолеты должны заполняться пассажирами только наполовину.

"АЭВТ считает, что уже принимаемые на воздушном транспорте меры по предотвращению распространения COVID-19 достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете, а мера по ограничению посадочных мест в салоне является избыточной, - говорится в письме авиаперевозчиков главе минтранса Евгению Дитриху, которое цитирует "Коммерсант".

Они отметили, что такая мера приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов, в первую очередь региональных.

Ранее сам Дитрих также выступал против загрузки самолетов наполовину. По его словам, это может привести к тому, что самые дешевые билеты на самолет будут стоить около 70 тысяч рублей. Источник "Коммерсанта" в правительстве отмечает, что против такой меры выступает весь транспортный блок.

В Роспотребнадзоре при этом изданию заявили, что выступают против отмены этой рекомендации, так как только измерения температуры при входе в салон самолета для предотвращения коронавируса недостаточно. "Рекомендации могут быть скорректированы при изменении эпидемиологической ситуации", - считают в ведомстве.