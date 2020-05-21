Чт, 21.05.2020
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Парламент внесет поправки в законы о спасательной службе и об оружии

Оружие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Рийгикогу в четверг не стал принимать в неизмененном виде поправки к Закону о спасательной службе и Закону об оружии. Парламент решил внести в законодательные акты изменения.

Против принятия поправок в неизмененном виде проголосовали 88 депутатов Рийгикогу, сообщила пресс-служба парламента.

Теперь депутаты продолжат работу над пакетом поправок, предложения по поправкам должны быть представлены к 4 июня. Вероятные изменения станут темой дальнейших дебатов.

В конце апреля президент Керсти Кальюлайд отказалась провозглашать поправки, посчитав их несоответствующими конституции. Они предусматривали, в частности, предоставление в кризисной ситуации базе данных управления вызовами экстренной помощи права получать из инфосистемы здоровья данные о том, оказывалась ли человеку в данной кризисной ситуации медицинская помощь или услуга здравоохранения, где и когда она оказывалась.

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