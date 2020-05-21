В хозяйственных лесах Эстонии ежегодно остается гнить на 100 миллионов евро древесины

«В силу исторических причин здоровье частных лесов Эстонии не всегда было хорошим, но сегодня мы можем улучшить состояние лесов посредством использования новых знаний и лесохозяйственных приемов. Наша задачи – передать своим детям и внукам здоровые и жизнеспособные леса, создающие ценность для всего общества», – сказал член правления Центра частных лесов Яанус Аун.

Своевременная вырубка спелого леса дает возможность для посадки новых деревьев, а уход за посаженными деревьями создает, в свою очередь, возможность для их роста и дальнейшего производства из них продукции с высокой добавленной стоимостью. Полученный в результате этого доход, то есть вклад в экономику, является многократным. Аун добавил, что использование всей стареющей древесины хозяйственных лесов – не самоцель. «Использование даже половины этого объема стало бы серьезным вкладом в общество», – сказал он.

Аун разъясняет ход расчетов и подчеркивает, что поступающие от вывоза стареющих деревьев потенциальные налоговые доходы возникают в результате создания добавленной стоимости на разных этапах цепочки ценности. Он добавляет, что масштаб гниющей ежегодно в хозяйственных лесах древесины можно сравнить с важными для общества расходами.

«Осенью будущего года волость Раэ открывает основную школу с 36 комплектами классов и 870 учащимися, которая обойдется волости в 13,8 миллионов евро. За дополнительные 100 миллионов евро, которые поступили бы в государственный бюджет в результате своевременной вырубки стареющих деревьев, мы смогли бы построить в Эстонии семь основных школ. Или возьмем, например, сферу здравоохранения – 100 миллионов евро равны сумме, выделяющейся Больничной кассой на оказание услуг скорой помощи в течение двух лет», – подчеркивает Аун.

Председатель правления Союза частных лесов и владелец частного леса Андо Ээлмаа отмечает, что действующие в Эстонии предписания обязывают владельца леса оставлять часть мертвой древесины в лесу. Это вклад каждого владельца леса в сохранение разнообразия природы, однако, поддержание природного цикла должно происходить, исходя из принципов разумности.

«Оставленные в лесу миллионы кубометров мертвой древесины – это объем, значительно превышающий требования нормативных актов, который совершенно не нужен для сохранения разнообразия природы», – добавил Ээлмаа.

Ээлмаа также сказал, что в Эстонии огромное количество древесины используется для нужд отопления именно из-за ее низкого качества. Если бы вырубка стареющих деревьев осуществлялась своевременно, то на основании полученного сырья мы могли бы производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью – будь то мебель, деревянные дома или любые товары широкого потребления. Например, в Финляндии 50% древесины используется для производства целлюлозы, и всего 11% – для производства энергии.

Исходя из ограничений лесохозяйственной деятельности, леса делятся на три категории: хозяйственные леса, леса с ограниченным режимом хозяйствования и леса, находящиеся под усиленной охраной. Две первые категории – это леса, в которых осуществляется хозяйственная деятельность, и площадь которых по состоянию на 2019 год составила в Эстонии 2,03 миллиона гектаров. Аккумулированный в них объем мертвой древесины равен 13 миллионам кубометрам.