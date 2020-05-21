Ушел из жизни олимпийский чемпион и семикратный чемпион СССР Александр Герасимов

Александр Герасимов родился в 1959 году в Пензе. Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой, начинал тренироваться у своего отца, П.Н. Герасимова.

В сезонах 1978-1980 годов Александр играл за пензенскую команду мастеров «Дизелист», в 1980 году он был приглашен в московскую команду ЦСКА, в которой выступал до 1988 года. Пензенский хоккеист дважды становился чемпионом мира среди юниоров в 1978 и 1979 годах. Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 1977 года, чемпион мира среди молодёжи 1978 и 1979 годов. Олимпийский чемпион 1984 года. Семикратный чемпион СССР (1981-1987).