ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии был проанализировано 1280 тестов на вирус SARS-CoV-2, из которых шесть, то есть 0,5%, показали положительный результат. По данным Регистра народонаселения, три положительных теста было зафиксировано в Харьюмаа (два из них в Таллинне) и два в Пярнумаа. В одном случае уезд неизвестен.

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире.

Департамент здоровья надеется получить финансирование, чтобы усилить компетенцию для второй волны коронавируса и последующих инфекционных заболеваний, и нанять примерно 20 дополнительных сотрудников для работы в различных сферах деятельности ведомства.

Более чем у пятой части жителей Стокгольма выработались антитела к новому коронавирусу, сообщает Агентство общественного здоровья Швеции.

Всего за несколько недель абсолютно здоровый 14-летний подросток в Соединенных Штатах заболел так, что не мог самостоятельно двигаться. Внезапное ухудшение здоровья мальчика было вызвано тяжелым воспалительным синдромом, который появился на фоне коронавирусной инфекции и отмечался у сотен детей в Европе и США.

Вторая волна эпидемии короновируса в Европе весьма вероятна, считает глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) Андреа Аммон.

Известно, что коронавирус атакует не только легкие, но и сердце. И именно негативный эффект, производимый на сердце, может определять риск летального исхода.

Экономика

После окончания чрезвычайного положения восстановление автобусных маршрутов происходит с трудом. Некоторые предприятия рапортуют о полупустых автобусах, а, например, фирма Taisto Liinid до сих пор не возобновила работу.

Министр сельской жизни Арво Аллер ответил на открытое письмо фермеров, что хотя чрезвычайное положение завершено, пандемия никуда не делась, поэтому здоровье людей должно оставаться по-прежнему на первом месте.

В середине мая стали поговаривать, что худший период коронакризиса подходит к концу, и покупатели недвижимости, которые с марта по апрель боялись заражения, начали понемногу возвращаться на рынок.

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Армия зовет: жительниц Эстонии от 15 до 27 лет приглашают на инфодни.

От упразднения Комиссии по надзору за финансированием партий больше всего выиграла бы Центристская партия, которая не хочет признавать себя инициатором законопроекта, хотя документ начали составлять именно в центристской фракции Рийгикогу.

Департамент шоссейных дорог заключил договор на строительство четырехполосного отрезка шоссе Таллинн - Тарту.