Футбольный стадион в Санкт-Петербурге. ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP

Через месяц должен возобновиться розыгрыш Российской премьер-лиги, прерванный в марте из-за пандемии Covid-19. Русская служба Би-би-си обобщила все, что произошло с российским футболом за время карантина.

Чемпионат был приостановлен 17 марта после 22-го тура - тогда в России начинали вводить ограничительные меры. В турнирной таблице на тот момент лидировал петербургский "Зенит". На девять очков от него отстают "Локомотив" и "Краснодар", но московский клуб идет выше по дополнительным показателям.

На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) принял решение возобновить матчи премьер-лиги с 21 июня. При этом в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге (ФНЛ и ПФЛ - второй и третий по рангу дивизионы чемпионата) сезон было решено завершить досрочно - клубы заняли места по состоянию на 17 марта.

Клубы, которые займут 15-е и 16-е места в премьер-лиге, в этом сезоне вылетят в ФНЛ. А занимавшие первые два места в ФНЛ по состоянию на 17 марта "Ротор" и "Химки" должны выйти в премьер-лигу. И уже с этим возможны трудности.

"Химки" без денег

У подмосковных "Химок" нет денег на выступление не только в РПЛ, но даже в ФНЛ, и в следующем сезоне, скорее всего, команда будет играть в ПФЛ, заявил 19 мая "Спорт-экспрессу" член наблюдательного совета клуба Александр Волнушкин.

"Два инвестора, которые в свое время хотели зайти в клуб, не получили поддержки от министра спорта Московской области. И все - на этом разговор закончился", - сказал он.

С тем бюджетом, которым располагает клуб, проблематично будет даже остаться в ФНЛ, считает Волнушкин. По его словам, сам клуб не заработал "ни копейки", а все финансирование получал от региональных властей.

Пока непонятно, какой клуб в случае отказа "Химок" от перехода в РПЛ мог бы их заменить. Есть два очевидных варианта - место в высшем дивизионе сохранит клуб, который займет в нем 15-е место, либо туда перейдет команда, занявшая третье место в ФНЛ ("Чертаново"). Решение об этом предстоит принимать РФС.

Матчи без болельщиков

Продажа билетов на матчи и в лучшие времена не занимала первых позиций в структуре доходов российских клубов. Остаток сезона не даст заработать на этом вовсе - матчи будут проводиться при пустых трибунах из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса.

"К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", - говорил глава РПЛ Сергей Прядкин.

По этому же пути идут страны, в которых были приняты решения о возобновлении национальных чемпионатов. Первой из европейских топ-лиг игры возобновила немецкая Бундеслига, и там матчи тоже проходят без зрителей на стадионах.

Заболевшие футболисты

Уже после того, как РФС объявил о возобновлении чемпионата, стало известно о положительных тестах на коронавирус у нескольких футболистов и сотрудников клубов.

Первым был перуанский нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Позже казанский "Рубин" сообщил, что Covid-19 подтвердился у футболиста клуба Константина Плиева.

Затем московское "Динамо" объявило, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на Covid-19 "отклонения от нормы обнаружены у пяти человек". В активной форме инфекция была выявлена у защитника Романа Евгеньева.

Кроме того, футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что уже переболел коронавирусом.

"Я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы и самоизолировался на 14 дней. Через три дня у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я лег в больницу. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам", - сказал он.

Заражение и его риск могут повлиять не только на состав футболистов, выходящих на поле, но и на тренировочный процесс.

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий говорил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, что коронавирус может поставить крест на карьере заболевшего игрока.

"В футболе есть болезни - та же, например, пневмония, - если футболист переболел в детстве, это всегда сильно снижает его общий скоростной объем. Выносливость падает минимум на 10%. Никто еще не знает, потому что вирус неизученный, но есть подозрения, что у футболистов, переболевших коронавирусом, это может сказаться на всей карьере", - говорил тренер.

Контракты тренеров

Несмотря на приостановку чемпионата, крупные клубы РПЛ подписывали новые контракты с тренерами, а "Локомотив" наоборот решил расстаться с Юрием Семиным, который в совокупности провел в команде более 20 лет.

18 мая генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что главный тренер Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с петербургским футбольным клубом по формуле "2+1". Под его руководством команда завоевала титул чемпиона России в сезоне-2018/19.

20 мая стало известно, что белорусский специалист Виктор Гончаренко подписал новое соглашение с московским ЦСКА. Гончаренко работает в клубе с декабря 2016 года. За это время московский клуб завоевал Суперкубок России 2018 года и дошел до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

Решение о непродлении контракта "Локомотива" с 73-летним Семиным было непопулярным. Большинство наблюдателей оказались в недоумении из-за того, что команда расстается с заслуженным тренером, идя в чемпионате на втором месте, и из-за назначения на его место малоизвестного сербского специалиста Марко Николича.